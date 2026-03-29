Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Fútbol / Preferente Futgal

El Moaña recibe al farolillo rojo y el Beluso visita al Villalonga

Los de Rafa Vázquez tienen la oportunidad de abrir hueco con la zona baja | Los buenenses aspiran a mejorar su clasificación

Un duelo anterior del Moaña. | GONZALO NÚÑEZ

Un duelo anterior del Moaña. | GONZALO NÚÑEZ

César Collarte

O Morrazo

El Club Deportivo Moaña recibe esta tarde (17.15 horas, campo Iago Aspas Juncal) al colista de la categoría, el Umia, en busca de un triunfo que le permita seguir poniendo tierra de por medio con respecto al descenso y extender su buena racha, con cuatro partidos sin conocer la derrota.

El técnico tiene las bajas de Samu, Emma, Andrés y Jesús, y ha convocado a los porteros Guille y Rulo, así como a los jugadores de campo Chisco, Comesaña, Dapiga, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Marcos, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Fraga y Breno.

Noticias relacionadas

El Beluso, por su parte, visita a un Villalonga al que aventaja en tres puntos. Los buenenses quieren escalar posiciones en la zona media de la tabla. Bruno Gago tiene las bajas de Bruno, Freire, Mole e Iván, por lo que ha convocado a Íker, Antón, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Nuda, Álex, Jardí, Pasto, Abraham, Vivi, Raúl, Millán y Arroyo, además de a los juveniles Raúl y Aarón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents