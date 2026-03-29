Fútbol / Preferente Futgal
El Moaña recibe al farolillo rojo y el Beluso visita al Villalonga
Los de Rafa Vázquez tienen la oportunidad de abrir hueco con la zona baja | Los buenenses aspiran a mejorar su clasificación
El Club Deportivo Moaña recibe esta tarde (17.15 horas, campo Iago Aspas Juncal) al colista de la categoría, el Umia, en busca de un triunfo que le permita seguir poniendo tierra de por medio con respecto al descenso y extender su buena racha, con cuatro partidos sin conocer la derrota.
El técnico tiene las bajas de Samu, Emma, Andrés y Jesús, y ha convocado a los porteros Guille y Rulo, así como a los jugadores de campo Chisco, Comesaña, Dapiga, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Marcos, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Fraga y Breno.
El Beluso, por su parte, visita a un Villalonga al que aventaja en tres puntos. Los buenenses quieren escalar posiciones en la zona media de la tabla. Bruno Gago tiene las bajas de Bruno, Freire, Mole e Iván, por lo que ha convocado a Íker, Antón, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Nuda, Álex, Jardí, Pasto, Abraham, Vivi, Raúl, Millán y Arroyo, además de a los juveniles Raúl y Aarón.
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