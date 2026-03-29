El Frigoríficos sigue en depresión

El Frigoríficos del Morrazo continúa en depresión. Ayer cayó de forma contundente (33-26) ante un Dicorpebal Logroño La Rioja muy superior en un duelo que, más allá de la ya acusada diferencia de plantilla, reflejó a la perfección el estado de forma y anímico de uno y otro. Los locales juegan con el viento a favor, con fluidez y naturalidad, e incluso los pequeños detalles les sonríen. Los visitantes no acaban de encontrar su juego e hipotecan sus opciones acumulando errores. Cuando no fueron los lanzamientos claros detenidos por Marcos Cancio, fueron las pérdidas de balón, absurdas en muchos casos, que allanan el camino de sus rivales. Si encima la defensa y la portería no se imponen, es complicado competir. Es cierto que no era un duelo propicio para puntuar, pero las sensaciones tampoco fueron demasiado positivas.

El choque no había comenzado mal para los intereses del conjunto cangués, con unos minutos de inspiración de Valderhaug y con Panjan tocando un par de balones para ponerse con 2-3 en la que fue su única ventaja en todo el encuentro. Para entonces Cancio ya había detenido un penalti a D’Antino en lo que iba a ser un presagio de su partido. Y es que entre el que fuera pupilo de Quique Domínguez en el Anaitasuna y las pérdidas de balón, los visitantes vieron desvanecerse sus ilusiones, en buena parte porque el Logroño supo traducir esas concesiones en rápidos contragolpes para castigar a su rival. En un visto y no visto parcial de 5-0 y el técnico pontevedrés tenía que pedir tiempo muerto (7-3, minuto 9).

Pareció servir de muy poco cuando Pérez perdió el balón en la primera acción de juego. Aún así Gayo y Panjan dieron un poco de aire a los suyos para recortar hasta los tres goles (9-6, 10-7), pero el Cangas ya no pasó de ahí. Panjan detuvo un penalti al casi infalible Cadarso y el balón volvió a las manos del extremo local, Santi resbaló y perdió el balón... Detalles que caían del mismo lado.

Quique Domínguez en un momento del encuentro de ayer. / Alberto Salazar

Manu Pérez aguantó el choque con sus goles –extraordinario en el lanzamiento, pero muy fallón en el pase– hasta el 15-11, pero los visitantes se deshicieron entonces como un azucarillo, incluso con la exclusión del local Galán. Un poste, tres pérdidas, una parada de Cancio y parcial de 3-0 para irse al descanso con 18-11. El meta del cuadro riojano exhibía un 45 por ciento de efectividad y el Cangas, que había perdido 11 balones, no había anotado un solo tanto desde los extremos, datos que contribuyen a entender el marcador.

Máxima desventaja de 14 goles

El paso por los vestuarios no pareció aclarar las ideas de un Frigoríficos que entró en el segundo tiempo con dos nuevos regalos en forma de pérdidas de balón (20-11). Valderhaug y Ludman recortaron (20-13) y nuevo estirón de los de Miguel Ángel Velasco (24-15). Luego Cancio amargó el día a D’Antino, deteniéndole un contragolpe y un penalti. Quique Domínguez paraba el encuentro (26-15, minuto 42). No fue el único que pidió, porque, como si fuese un calco del partido de Copa ante el Anaitasuna, tuvo que repetir cuatro minutos después (29-17, minuto 46), con la desgracia añadida de la retirada de Pablo Castro por lesión.

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La sangría se extendió hasta el 31-17, máxima renta del partido para el Logroño. Luego los locales decidieron levantar el pie del acelerador y el Frigoríficos apareció de nuevo en la pista para maquillar el resultado con un parcial de 2-9, y dando minutos tanto a Martín Fuentes como a Iago Iglesias. La próxima cita, esta sí marcada en rojo en el calendario, será la del próximo domingo en O Gatañal ante el EON Alicante.

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