Fútbol
El Domaio juega con el Vilaboa un derbi para huir del descenso
Redacción
El Domaio recibe esta tarde (17 horas, campo de A Granxa) al Vilaboa en un derbi que puede resultar trascendental para que el vencedor ponga ya una ventaja casi definitiva con respecto al descenso. El conjunto que dirige Miguel del Ojo es decimotercero con 32 puntos por los 33 de su rival que es undécimo, con ambos viendo de reojo el corte del descenso, marcado por el Caldelas con 23, con el Caselas (25) como el primer afectado de un posible arrastre.
Los moañeses vienen de tres jornadas sin ganar –empates con Gondomar y Ribera, derrota con el Vila do Corpus– y quieren romper esa mala racha para mantenerse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Del Ojo ha convocado para este duelo a Unai, Darío, Asier, Aldao, Eloy, Jonás, Adri, Róber, Pedro, Hamza, Lucas, Gabri, Antón, Ángel, Hugo, Pablo, Fran y Manu Hermelo.
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