El Cruceiro, a escalar en la zona noble de la tabla a costa del Salcedo

El Cruceiro recibe esta tarde (17 horas, campo Javier Guimeráns) al Salcedo con la aspiración de escalar posiciones en la zona de privilegio. Los cangueses son cuartos con 46 puntos, los mismos que el Villa de Marín, que es tercero, y dos menos que el Cesantes, segundo.

Javi Tenorio ha llamado a Dani, Breixo, Raúl, Hugo, Viejo, Arón, Vidal, Diego, Saúl, Pablo, Tomás, Borja, Dunny, Aarón, David y Antón.