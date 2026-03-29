Fútbol
El Bueu quiere detener su caída ante un rival directo como el Deiro
Redacción
Bueu
El Bueu intentará frenar su caída libre –acumula ocho derrotas consecutivas– en la visita que hoy rinde al Deiro (16.30 horas, Monte da Lomba). Óscar Nogueira, «Oki», intentará estrenarse después de haberse medido a los dos primeros clasificados de la categoría.
El técnico ha convocado a Hugo C., Isaac, Fran, Yuyo, Martín, Amable, Jorge, Palme, Aridane, Álex, Unai, Hugo D., Baque, Christian, Hugo R. y Raúl.
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