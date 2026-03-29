Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Fútbol

El Bueu quiere detener su caída ante un rival directo como el Deiro

Redacción

Bueu

El Bueu intentará frenar su caída libre –acumula ocho derrotas consecutivas– en la visita que hoy rinde al Deiro (16.30 horas, Monte da Lomba). Óscar Nogueira, «Oki», intentará estrenarse después de haberse medido a los dos primeros clasificados de la categoría.

El técnico ha convocado a Hugo C., Isaac, Fran, Yuyo, Martín, Amable, Jorge, Palme, Aridane, Álex, Unai, Hugo D., Baque, Christian, Hugo R. y Raúl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents