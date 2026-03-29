El Alondras busca un punto de inflexión ante el Cambados

El Alondras recibe este mediodía (12 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Juventud de Cambados en busca de un punto de inflexión que le permita remontar el vuelo después de las tres derrotas consecutivas encajadas la pasada semana ante Compostela, Barco y Boiro. La escuadra que dirige Rafa Villaverde intentará sumar un triunfo que lo vuelva a enganchar a la pelea por las plazas de promoción de ascenso, justo en una nueva semana con tres partidos. Tras el de hoy los de O Morrazo se medirán el jueves al Somozas y el domingo al Céltiga, en ambos casos a domicilio.

La semana ha transcurrido con normalidad para los cangueses, recuperados ya de los dos golpes anímicos recibidos, el de las tres derrotas y el de la gravísima lesión de Yelco Alfaya, que se perderá los próximos meses por una lesión en los ligamentos y el menisco de una de sus rodillas. El trabajo físico y táctico ha estado acompañado en esta ocasión del psicológico para reforzar a una plantilla que no quiere perder comba con respecto a sus rivales directos y así poder alcanzar las últimas jornadas del campeonato con opciones de colarse entre los mejores.

El preparador moañés tendrá la ausencia ya conocida de Yelco, además de las de Lucas Camba y Víctor, los dos por sanción tras haber sido expulsados en el duelo del pasado domingo. Así las cosas, Villaverde ha llamado al delantero del equipo juvenil Rodri para completar una lista en la que también están los porteros Brais y Pedro; los defensas Diego, Guille, Abel, Kopa, Aitor Aspas y Guime; los centrocampistas Adri Hernández, Adrián Cruz, Rocha y Ube; y los atacantes Luismi, Manufre, Íker, Javi Pereira y Martín Rafael.

El equipo cangués regresará a un campo Iago Aspas Juncal en el que ha firmado unos espectaculares registros (cinco victorias y dos empates en siete partidos), rotos únicamente por la derrota encajada ante el Barco. La capacidad para generar juego y ocasiones deberá combinarse con un buen trabajo en las coberturas y vigilancias, para cerrar los espacios a los contragolpes del conjunto visitante. Paciencia y efectividad serán otros dos factores importantes para que el Alondras encuentre de nuevo el camino de la victoria.

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Enfrente estará un Cambados que llega en caída libre después de 15 jornadas sin ganar, antepenúltimo con 21 puntos, en zona de descenso directo.