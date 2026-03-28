Balonmano
William y Denís vuelven en el Luceros para medirse al Reconquista
Redacción
El Automanía Luceros recuperará a William Thompson y a Denís Iglesias para el encuentro que esta tarde (20 horas, pabellón de As Travesas, con el arbitraje de los castellanoleoneses Quinones Ureta y Puertas Mucientes) afronta ante el Reconquista. El pivote volverá después de haber estado ausente un par de semanas, mientras que el primera línea lo hará en su primera convocatoria de una temporada en la que permanece inédito por una lesión en el pie. Con el alta en la mano el técnico del filial cangués, Adrián Méndez, podría darle algunos minutos para iniciar su readaptación a las pistas.
El preparador contará con numerosas bajas para este choque, con Fuentes, Iago y Mateo con el equipo de Asobal, y Eloy, Salva y Antón lesionados. Así, también entrará el portero juvenil Óscar en una lista en la que también se encuentran el meta Javi Fernández; y los jugadores de campo Xurxo, Magdaleno, Josemi, Cristian, Denís, Rahim, Mendu, Xandre, Dima, William, Moro, Giráldez y Juan Rodríguez.
Cuatro puntos separan a los vigueses (23) de los cangueses (19) en la tabla.
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