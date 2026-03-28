El Cangas busca redimirse ante el poderoso Logroño

El Frigoríficos del Morrazo visita esta noche (20.30 horas, Palacio de los Deportes de La Rioja, con el arbitraje de los valencianos Soria Fabián y Álvarez Menéndez) al Dicorpebal Logroño con la intención de redimirse de la eliminación copera frente al Anaitasuna, pero sobre todo, de la imagen ofrecida en tierras navarras. La escuadra que dirige Quique Domínguez lo intentará en una de las peores canchas posibles, la de un conjunto riojano que ocupa la segunda posición de la tabla solo por detrás del intratable Fútbol Club Barcelona, y que, además, únicamente ha cedido un punto en los diez encuentros que ha disputado hasta la fecha como local.

Los cangueses apelarán a la facilidad que han mostrado esta temporada para pasar de lo peor a lo mejor y viceversa. Más allá de su irregularidad dentro de los partidos, el ejemplo más claro de esta tendencia fue el triunfo de la primera vuelta ante el Torrelavega, logrado justo una semana después del tremendo varapalo sufrido en O Gatañal ante el colista Guadalajara. Ese espíritu de recuperación, esa capacidad de reacción es a la que tratará de recurrir el técnico pontevedrés para activar a una plantilla que en Pamplona estuvo muy lejos de su mejor nivel tanto en intensidad como en juego.

Así pues, el choque de hoy supondrá una reválida para el Cangas, que quiere recuperar su esencia y la regularidad, fundamentales para poder mantenerse en la apretada lucha por la permanencia en la Asobal. Ahora mismo es decimotercero con 13 puntos, fuera de la promoción (que ocupa el Bada Huesca con 12) y del descenso directo (donde están Puente Genil con 11 y Guadalajara con 10).

Samu Pereiro, única baja

Sin el lesionado Samu Pereiro, única ausencia obligada en la convocatoria, el resto de la primera línea del Frigoríficos deberá dar un paso adelante para la generación de juego, manteniendo las posesiones sin pérdidas y encontrando buenas opciones de lanzamiento. Jugadores como Valderhaug o Ludman deben incrementar sus prestaciones en el lateral izquierdo para potenciar las prestaciones de un equipo necesitado de la aportación de todos.

Los 16 elegidos para esta noche son los mismos de Pamplona, con la expedición desplazada fuera de Cangas desde el martes. Así, Domínguez contará con los porteros Panjan y Mateo; los centrales Santi, Iago Iglesias y Manu Pérez; los laterales Gayo, Rivero, Valderhaug y Ludman; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Arnau, Fuentes, Gallardo y D’Antino. Para Rivero y Javi García el duelo tiene unas connotaciones aún más especiales, al haber pasado cuatro y tres campañas allí, respectivamente.

Noticias relacionadas

Enfrente estará un Logroño en un gran momento de forma y que, en palabras del entrenador del Cangas, «está jugando realmente bien». Es por ello que cree que los suyos afrontarán un encuentro «de una exigencia muy alta, justo después de un golpe muy duro, pero esto es la Liga y hay que estar preparado para ello».