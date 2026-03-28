Balonmano / Primera Nacional
El Bueu Atlético, a no fallar ante el Ribeiro
Los de Luis Montes, en plena lucha por la cuarta plaza, reciben en su feudo al colista
Redacción
Bueu
El Bueu Atlético recibe esta tarde (19.30 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los castellanoleoneses González de la Iglesia y Prieto Merino) con el objetivo de no fallar y sumar ante el colista un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la lucha por la cuarta plaza de la categoría.
Luis Montes ha convocado para este encuentro a los porteros Julio y Hugo; los extremos Diego, Adri, Pedro, Vicente Enrique y Martiño; los pivotes Rubén, Asier y Marcos; y los primeras líneas Samu, Roque, Brais, Gándara, Pepe y Martín Cadilla.
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