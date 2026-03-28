El Bueu Atlético, a no fallar ante el Ribeiro

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19.30 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los castellanoleoneses González de la Iglesia y Prieto Merino) con el objetivo de no fallar y sumar ante el colista un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la lucha por la cuarta plaza de la categoría.

Luis Montes ha convocado para este encuentro a los porteros Julio y Hugo; los extremos Diego, Adri, Pedro, Vicente Enrique y Martiño; los pivotes Rubén, Asier y Marcos; y los primeras líneas Samu, Roque, Brais, Gándara, Pepe y Martín Cadilla.