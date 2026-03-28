Bruno Gago valora la capacidad de reacción de su plantilla

El entrenador de la Cultural Deportiva Beluso, Bruno Gago, puso en valor la capacidad de reacción de su equipo para arrancar un empate ante el Porriño Industrial en un encuentro que llegó a ir perdiendo por 0-3. «La reacción fue brutal, tenemos gente que va a todas y que acaba contagiando al resto para conseguir ser supercompetitivos», señala, orgulloso del punto sumado (3-3).

Gago reconoce, eso sí, que la superioridad del conjunto visitante fue absoluta durante los 45 minutos iniciales. «Fueron muy superiores, ese primer tiempo fue completamente de ellos y lo mejor que nos pudo haber pasado fue anotar el 3-1 antes del descanso, más allá de que dos de sus goles fuesen evitables», manifiesta. En su opinión, el cuadro porriñés fue «el que más me ha gustado de toda la Liga», una escuadra con buenos futbolistas en todas sus líneas y que destaca principalmente por la velocidad de sus extremos. «Atacan muy bien los espacios y son un gran equipo», manifiesta el preparador.

El paso por vestuarios sirvió para reactivar a los suyos. «Ese gol de Millán nos dio alas y animamos al equipo haciéndoles ver que en algunos partidos anteriores habíamos metido cuatro goles tras el descanso. ¿Por qué no hacerlo de nuevo?», relata. Ese segundo periodo, apunta, ya fue muy diferente. «Los controlamos un poco más, no les dejamos que salieran al contragolpe, ganamos los segundos balones y generamos más peligro», añade.

En el minuto 73 ya campeaba en el marcador, pero los guarismos ya no se moverían, por circunstancias con las que el técnico no acababa de comprender. «Nos anularon un gol a Lope y hubo un penalti muy claro en el que el balón le da en la mano al defensor visitante. Luego tuvimos alguna ocasión más, como un remate de Jardí que sacó su portero», dice.

El segundo mejor equipo en las últimas seis jornadas

Lo cierto es que más allá del empate el momento de forma del Beluso está siendo notable, tal y como reflejan las estadísticas. «Somos el segundo mejor equipo de las últimas seis jornadas», presume Gago. En este periodo los celestes han sumado cuatro triunfos frente a Sporting Celanova, Cented Academy, Tyde y Choco, y un empate (Porriño), por una única derrota, por la mínima ante el Pontevedra B (1-2).

Noticias relacionadas

Ahora, con 38 puntos en el zurrón y en la novena posición de la tabla clasificatoria, la intención es atar cuanto antes la permanencia y luego tratar de escalar peldaños. El calendario es propicio para ello, pues además de la última salida a la cancha del colista Umia, los buenenses se van a medir a los seis equipos que lo rodean en la clasificación. Por arriba están Lemos, Areas y Atlético Arnoia, y por abajo Villalonga, Valladares y Moaña. Una oportunidad para seguir subiendo enteros.