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Liga Gallaecia Keniata Moaña

El Persianas Morrazo derrota al Getelec y asalta la primera plaza

Semilla Negra/Tiembla Maruxa, de la Liga Keniata de Moaña.

Semilla Negra/Tiembla Maruxa, de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

Redacción

Moaña

El Persianas Morrazo es el nuevo líder de la Primera División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña en una jornada en la que se impuso por 5-1 en el duelo directo que disputó ante el Getelec/Soluzión Enerxética, aprovechándose del pinchazo sufrido por el Restaurante As de Guía, que no pudo pasar del empate frente al Fulming/Bar Royal (4-4).

Con todo, el gran beneficiado de la jornada fue el Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña, que venció por 11-5 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, y se coloca tercero con 24 puntos, pero con un partido menos disputado. La emoción llega a la zona de privilegio, con cuatro equipos en un margen de solamente dos puntos. Un escalón más abajo se sitúa el AP Training, que ganó 5-2 al Decoraciones Fernández y suma 22 puntos en su casillero.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña.

Resultados y clasificación de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

En la segunda categoría continúa mandando el Lirón Store Bueu, si bien en este pasado fin de semana tuvo que sufrir para sacar adelante su compromiso ante el Fermonavi/Nexohaüs (4-3). Así, mantiene cuatro puntos de renta (aunque con un partido más) sobre un Inmobiliaria Grupró que resolvió con un 5-0 su duelo ante el Rápido de Jalleira. El tercero en liza es el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, que se impuso al Kanillas Athlétic pero que está a una considerable distancia de la cabeza.

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El Piscicasa FC, en cambio, pinchó frente al Malasangre Hair Studio (2-4) y se cae de la zona de podio. En puestos intermedios hubo triunfos de Máikel and Best Sport y Bar Anxo ante A Chalana de Kuman y Electricidad Bermúdez.

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