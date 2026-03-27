Liga Gallaecia Keniata Moaña
El Persianas Morrazo derrota al Getelec y asalta la primera plaza
Redacción
El Persianas Morrazo es el nuevo líder de la Primera División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña en una jornada en la que se impuso por 5-1 en el duelo directo que disputó ante el Getelec/Soluzión Enerxética, aprovechándose del pinchazo sufrido por el Restaurante As de Guía, que no pudo pasar del empate frente al Fulming/Bar Royal (4-4).
Con todo, el gran beneficiado de la jornada fue el Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña, que venció por 11-5 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, y se coloca tercero con 24 puntos, pero con un partido menos disputado. La emoción llega a la zona de privilegio, con cuatro equipos en un margen de solamente dos puntos. Un escalón más abajo se sitúa el AP Training, que ganó 5-2 al Decoraciones Fernández y suma 22 puntos en su casillero.
En la segunda categoría continúa mandando el Lirón Store Bueu, si bien en este pasado fin de semana tuvo que sufrir para sacar adelante su compromiso ante el Fermonavi/Nexohaüs (4-3). Así, mantiene cuatro puntos de renta (aunque con un partido más) sobre un Inmobiliaria Grupró que resolvió con un 5-0 su duelo ante el Rápido de Jalleira. El tercero en liza es el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, que se impuso al Kanillas Athlétic pero que está a una considerable distancia de la cabeza.
El Piscicasa FC, en cambio, pinchó frente al Malasangre Hair Studio (2-4) y se cae de la zona de podio. En puestos intermedios hubo triunfos de Máikel and Best Sport y Bar Anxo ante A Chalana de Kuman y Electricidad Bermúdez.
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