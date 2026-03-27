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Balonmano / Primera Nacional

El Luceros dará más cancha a sus juveniles

Adrián Méndez repartirá minutos para ir dándoles rodaje de cara al Sector Nacional

El Luceros dará más cancha a sus juveniles.

El Luceros dará más cancha a sus juveniles. / FDV

César Collarte

Cangas

Con la permanencia prácticamente en el bolsillo –aventaja en seis puntos a Cañiza y Ribeiro, los dos equipos en descenso –el Automanía Luceros servirá de plataforma de preparación para los juveniles que habitualmente juegan con él, de cara al Sector Nacional para el que los cangueses están clasificados tras ser campeones de la Liga Oro. Esa es la intención de Adrián Méndez, técnico del filial del Frigoríficos, que asegura que «les daremos más minutos porque ahora tienen un mes y medio de parón antes del Sector».

La idea, pues, es la de incrementar las rotaciones y recurrir a los ya habituales Dimitri Doder, Xurxo, William y Christian, además de darle la alternativa también al portero Óscar y posiblemente a algún otro jugador. La ya de por sí baja edad media del equipo morracense sufrirá un nuevo descenso, además de seguir añadiendo savia al Luceros, teniendo en cuenta que buena parte de esta generación continuará siendo juvenil el año que viene.

Por lo demás, el filial quiere dejar en el olvido la contundente derrota sufrida ante el Bueu Atlético en el derbi, en un encuentro en el que Méndez reconoce que los suyos estuvieron «muy acelerados, muy descentrados». Tanto es así que de las ocho sanciones entre exclusiones y descalificaciones directas sufridas, «cinco se deben a tonterías, no a acciones de juego».

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La parte positiva es que a pesar del sorprendente triunfo del Ribeiro ante el Lanzarote el descenso continúa estando lejos. «Tendrían que ganar ellos todo y nosotros perderlo, y todavía nos queda un encuentro en casa ante el Cañiza», apunta el preparador del conjunto cangués.

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