Los estadios de LaLiga contarán con puntos violetas

El Gobierno y LaLiga anuncian un refuerzo en las medidas para prevenir y castigar la violencia en los estadios de fútbol y en sus inmediaciones, con especial atención a la violencia de género. En el seno del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol, celebrado en el Estadio Metropolitano de Madrid, ambas instituciones, representadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la patronal de clubs, Javier Tebas, han explicado nuevas herramientas para combatir actitudes violentas.

En ese contexto, LaLiga ha anunciado la aprobación de un protocolo que entrará en vigor la próxima temporada y que, entre otras medidas, exigirá la creación de puntos violetas en todos los estadios, así como la designación de delegados de protección contra la violencia de género. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional ha colaborado en la redacción del texto.