Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Fútbol / Preferente Futgal

El Moaña revive tras encadenar ocho puntos en cuatro jornadas

Los de Rafa Vázquez se alejan del descenso y podrán decidir la permanencia en su casa

Una acción del partido entre el Moaña y el Atios.

Una acción del partido entre el Moaña y el Atios. / Santos Álvarez

César Collarte

Moaña

El Club Deportivo Moaña se ha tomado un pequeño respiro en la clasificación de la Preferente Futgal después de protagonizar una reacción que lo ha llevado a sumar ocho puntos en las últimas cuatro jornadas, el mejor registro de todos los implicados en la lucha por eludir el descenso. La escuadra que dirige Rafa Vázquez ha dado el do de pecho justo en el momento en el que el calendario se empinaba, derrotando al líder Atios y al Valladares, y sumando sendos empates a domicilio ante equipos de la zona noble como Lemos y Areas. Las esperanzas de certificar la permanencia se han incrementado.

Ahora mismo los celestes son decimosegundos en la tabla con 31 puntos y un colchón de cinco sobre el descenso, marcado por el Choco. Entremedias están Cented Academy (27) y Alertanavia (29), que podrían verse implicados directamente en caso de que existiese algún arrastre de categorías superiores.

El rendimiento de los de O Morrazo ha subido varios enteros en un momento en el que sus rivales directos han flojeado o directamente no han podido seguirle el ritmo. En los últimos cuatro partidos los moañeses son los mejores de la segunda mitad de la Liga, en un tramo de temporada en el que el colista Umia no ha puntuado. Del resto el Cented Academy ha sumado un punto, Choco y Valladares dos, Villalonga tres, Tyde y Alertanavia cuatro, y el Sporting Celanova cinco.

Tres rivales directos en el Iago Aspas Juncal

El reto para el Moaña está ahora en intentar certificar cuanto antes la permanencia, con siete jornadas por delante de las cuales cuatro van a ser en su feudo. Y ahí puede estribar la clave para los de Rafa Vázquez, toda vez que en el campo Iago Aspas Juncal recibirá a tres rivales directos y a una Cultural Deportiva Beluso que parece haberse alejado ya de forma casi definitiva del peligro.

La próxima cita de los moañeses será ante un Umia que prácticamente está sentenciado, pero que ya le arrancó una igualada en el partido de la primera vuelta. Luego tendrán que venir a Moaña el Alertanavia, el Beluso y acabará la temporada con la visita del Cented Academy. Son 12 puntos determinantes para poder atar la continuidad en la categoría después de una temporada muy irregular de los de O Morrazo.

Noticias relacionadas

A domicilio el calendario será a priori más complicado, ya que el Moaña deberá enfrentarse a dos de los equipos que ocupan plazas de promoción de ascenso como el Portonovo (quinto con 48 puntos) y el Antela (tercero con 49). La última salida para los celestes será a Celanova para medirse a un Sporting que ahora mismo es penúltimo con 23 puntos en su casillero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
  2. Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
  3. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  4. La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
  5. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  6. De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
  7. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  8. Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá

Vladimir Padrino, el servilismo como uniforme

Vladimir Padrino, el servilismo como uniforme

La OMIC de Bueu recuperó más de 626.600 euros para los consumidores entre 2021 y 2025, un servicio clave

La OMIC de Bueu recuperó más de 626.600 euros para los consumidores entre 2021 y 2025, un servicio clave

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Ferran Jutglà: «Más que marcar me obsesionaba sacar mi mejor versión»

Ferran Jutglà: «Más que marcar me obsesionaba sacar mi mejor versión»

Baiona aprueba un presupuesto de 12,6 millones con «estricto control del gasto»

Baiona aprueba un presupuesto de 12,6 millones con «estricto control del gasto»

La alcaldesa de Vilariño de Conso, investigada por presunta prevaricación, alega que levantó reparos para no paralizar servicios como la ayuda a domicilio

La alcaldesa de Vilariño de Conso, investigada por presunta prevaricación, alega que levantó reparos para no paralizar servicios como la ayuda a domicilio

Juan Manuel García, ‘Pincho’: «La detección de la mentira es una utopía»

Juan Manuel García, ‘Pincho’: «La detección de la mentira es una utopía»

Os veteranos de A Guía: a traiñeira dos homes extraordinarios

Os veteranos de A Guía: a traiñeira dos homes extraordinarios
Tracking Pixel Contents