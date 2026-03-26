El Moaña revive tras encadenar ocho puntos en cuatro jornadas

El Club Deportivo Moaña se ha tomado un pequeño respiro en la clasificación de la Preferente Futgal después de protagonizar una reacción que lo ha llevado a sumar ocho puntos en las últimas cuatro jornadas, el mejor registro de todos los implicados en la lucha por eludir el descenso. La escuadra que dirige Rafa Vázquez ha dado el do de pecho justo en el momento en el que el calendario se empinaba, derrotando al líder Atios y al Valladares, y sumando sendos empates a domicilio ante equipos de la zona noble como Lemos y Areas. Las esperanzas de certificar la permanencia se han incrementado.

Ahora mismo los celestes son decimosegundos en la tabla con 31 puntos y un colchón de cinco sobre el descenso, marcado por el Choco. Entremedias están Cented Academy (27) y Alertanavia (29), que podrían verse implicados directamente en caso de que existiese algún arrastre de categorías superiores.

El rendimiento de los de O Morrazo ha subido varios enteros en un momento en el que sus rivales directos han flojeado o directamente no han podido seguirle el ritmo. En los últimos cuatro partidos los moañeses son los mejores de la segunda mitad de la Liga, en un tramo de temporada en el que el colista Umia no ha puntuado. Del resto el Cented Academy ha sumado un punto, Choco y Valladares dos, Villalonga tres, Tyde y Alertanavia cuatro, y el Sporting Celanova cinco.

Tres rivales directos en el Iago Aspas Juncal

El reto para el Moaña está ahora en intentar certificar cuanto antes la permanencia, con siete jornadas por delante de las cuales cuatro van a ser en su feudo. Y ahí puede estribar la clave para los de Rafa Vázquez, toda vez que en el campo Iago Aspas Juncal recibirá a tres rivales directos y a una Cultural Deportiva Beluso que parece haberse alejado ya de forma casi definitiva del peligro.

La próxima cita de los moañeses será ante un Umia que prácticamente está sentenciado, pero que ya le arrancó una igualada en el partido de la primera vuelta. Luego tendrán que venir a Moaña el Alertanavia, el Beluso y acabará la temporada con la visita del Cented Academy. Son 12 puntos determinantes para poder atar la continuidad en la categoría después de una temporada muy irregular de los de O Morrazo.

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A domicilio el calendario será a priori más complicado, ya que el Moaña deberá enfrentarse a dos de los equipos que ocupan plazas de promoción de ascenso como el Portonovo (quinto con 48 puntos) y el Antela (tercero con 49). La última salida para los celestes será a Celanova para medirse a un Sporting que ahora mismo es penúltimo con 23 puntos en su casillero.