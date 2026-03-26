El Marcolfo, líder a falta de una jornada

El Marcolfo de Pedro Martínez mantiene el liderato de la Clase Open Nordés Velería a falta de una jornada para la conclusión de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra. La embarcación del Real Club Náutico Rodeira suma cinco puntos por los seis del Orlando de Gerardo Rafael Sánchez-Brunete (CN Arousa Norte) y los siete del Berlinguiño II de Andrés Campos (RCN Sanxenxo) tras la prueba del sábado, organizada por el Puerto Deportivo de Combarro. El Orlando fue el vencedor de esa clase por delante de los cangueses.

No es la única tripulación morracense en puestos de podio. En la Clase 3 Abanca el Balea Dous de Luis María Pérez (RCN Rodeira) es, tras ganar en Combarro, segunda en la general con seis puntos, solo uno por debajo del Travesío de Beatriz Abalo (RCN Sanxenxo), por lo que salvo sorpresa ambos se disputarán el título de la categoría en esa última jornada , prevista para el 11 de abril bajo la organización de la Escuela Naval Militar de Marín. En Clase 4 Murimar el Espita de José Luis Lastra (Club Náutico Beluso) es tercero con 10 puntos por detrás del virtual vencedor, el Estrella de Martín Amorín (CD Alagua) con tres puntos y del Javitudo de Pedro Barbosa (CV Atlántico) con nueve.

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La regata del sábado consistió en un recorrido costero que transcurrió con viento suave con la presencia de medio centenar de barcos. En Clase 1 Froiz venció el Ozosana de Juan Carlos Pérez (que ahora es segundo tras el Barbafeita Wave-Fit de Santiago González), en Clase 2 Vanguard lo hizo el Maracaná de Carlos García, que refuerza su liderato; en Clase 4 lo hizo el Estrella; en Clase con tripulación reducida Opticalia Campelo ganó el Ziralla Primero de Ramón Barreiro; y en Clásicos y Veteranos el Papanatas de Andrés Froiz.