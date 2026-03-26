Un Frigoríficos ridículo dice adiós a la Copa en Pamplona

El Frigoríficos del Morrazo se despide de la Copa del Rey. El conjunto que dirige Quique Domínguez dio la espalda ayer a la que ha sido su competición fetiche en el último lustro con un lamentable encuentro en el que sucumbió con claridad ante el Anaitasuna (34-29). El marcador no refleja la superioridad de los locales, que llegaron a disponer de una ventaja de diez goles, que ganaron la partida en todas las facetas del juego, y que tan solo levantaron un poco el pie del acelerador cuando el encuentro ya estaba visto para sentencia, permitiendo al Cangas maquillar ligeramente el resultado final. El idilio copero se queda con Nacho Moyano, que clasifica a su equipo para la tercera eliminatoria.

El madrileño tenía preparada una auténtica emboscada para su exequipo. Dispuso una defensa muy profunda, oscilando entre el 4.2 y el 3.3 con la clara pretensión de cortocircuitar la circulación de balón visitante. Y a fe que lo consiguió, regalando las primeras ventajas a los suyos (4-2, minuto 10) a pesar de perder muy pronto a Pablo Fernández por dos exclusiones. Con todo, el Cangas mantenía el tipo atrás, con un buen Mateo Pallas.

Quique Domínguez y Nacho Moyano se saludan antes del inicio del encuentro. / Óscar Aznar/Anaitasuna

La igualdad en el marcador (9-9, minuto 20), no se correspondía con las sensaciones. El Cangas estaba incómodo, en uno de esos escenarios coperos tan farragosos para los equipos de Asobal. Su ataque sufría para encontrar cierta continuidad, para explotar los espacios y descubrir las costuras del cuadro navarro. Los locales, en cambio, disfrutaban, más aún cuando dieron el primer estirón. Parcial de 5-1 y Domínguez pidiendo tiempo muerto (14-10, minuto 26). De poco sirvió, porque el Cangas ya estaba completamente fuera de foco (18-12 al descanso gracias a un gol postrero de Quintas).

Dos tiempos muertos en cuatro minutos

Domínguez varió su defensa a un 5.1 con Arnau como avanzado y los penúltimos con profundidad, similar a la de los locales y, aunque sin demasiado ritmo, el Frigoríficos redujo diferencias (18-14, minuto 34, con tiempo de Moyano). El Anaitasuna recuperó fuelle, el Cangas regresó al 6.0 y el técnico visitante frenó la sangría de los suyos con un tiempo muerto (24-17, minuto 42). Inútil, porque a la salida del mismo Pérez regaló un balón, en la antesala de un nuevo parcial de los navarros. 4-1 para colocar su máxima diferencia y obligar a Domínguez a detener nuevamente el partido (28-18, minuto 46).

Noticias relacionadas

Todo estaba visto para sentencia. El Frigoríficos era incapaz de imponer su defensa para crecer desde ahí y cambiar la dinámica del partido en busca del milagro. El Anaitasuna encontraba a Silva en los seis metros y mantenía las distancias. Tan solo en los diez minutos finales el Cangas logró limar las diferencias, ante un rival que levantó un tanto el pie, sabedor de que la eliminatoria ya era suya.

FICHA TÉCNICA: