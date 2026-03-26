El Bueu Atlético, de lleno en la lucha por la cuarta plaza

Seis victorias en los últimos siete partidos permiten al Bueu Atlético vivir su mejor momento de la temporada y meterse de lleno en la lucha por la cuarta plaza, algo que parecía utópico hace un par de meses. Los de Luis Montes suman 30 puntos, los mismos de Xiria –que mantiene esa ansiada plaza– y Granitos Ibéricos, y dos más que Teucro.

«Estamos haciendo una buena segunda vuelta, nos encontramos en un buen momento», afirma el entrenador vigués, en lo que confirma que la abultada derrota en Carballo (45-25) fue un accidente. «Yo estaba tranquilo porque fue la tormenta perfecta contra nosotros. No estuvimos centrados, ellos lo hicieron de modo increíble, su portería alcanzó el 60 por ciento de efectividad, la nuestra no llegó al diez...», señala. Y ahonda en la idea de que «tenemos una de estas por campaña, hace dos años el Lanzarote nos metió 52 goles, y e pasado Manu Pérez nos destrozó con el Luceros».

Los guarismos no hacen sino confirmar el momento dulce de los buenenses. El equipo de Montes ha sumado 16 puntos en lo que va de segunda vuelta, los mismos que en toda la primera cuando aún restan cuatro encuentros para la conclusión del campeonato. En esas mismas jornadas el Bueu Atlético sumó siete puntos de ocho posibles en la primera vuelta, un dato para ser moderadamente optimista.

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«La clave es llegar a final de Liga compitiendo. El año pasado fuimos cuartos y era histórico y este estamos peleando por repetirlo», manifiesta el entrenador, cauto con respecto al calendario que aguarda a los suyos. «Diríamos que es para ser optimistas, pero de los cuatro rivales que nos quedan, tres se están jugando el descenso [Ribeiro, Tacoronte y Cañiza. El otro es el Reconquista] y son muy peligrosos», señala, ejemplificándolo con «el triunfo del Ribeiro de esta semana pasada ante el Lanzarote».