Rafa Villaverde: «Tenemos que centrarnos en nosotros»

Olvidarse de los puntos y de la tabla clasificatoria es el mensaje que lanza a su equipo Rafa Villaverde, que apuesta por «centrarnos en nosotros mismos» después de la negativa última semana de competición, saldada por el Alondras con tres derrotas ante Compostela, Barco y Boiro. El preparador del conjunto cangués asume que toca intensificar el trabajo mental para levantar el vuelo y recuperar sensaciones. «Venimos de una semana complicada por los resultados, que nos han hecho daño. Lo que debemos hacer es centrarnos y volver a hacer las cosas que hacíamos antes», explica. El hecho de tener una semana «limpia» como esta vendrá bien para poder normalizar la situación y coger aire.

Villaverde no ve elementos comunes en las tres derrotas. «Cada partido fue diferente», asegura. El último ante el Boiro estuvo, en su opinión, claramente «condicionado por el estado del terreno de juego. Estaba muy mal y una pérdida nuestra desembocó en el penalti que les acabó dando los tres puntos». El técnico moañés se queja de la falta de fortuna de los suyos en estas últimas semanas, «en las que nos han pitado tres penaltis en cuatro partidos, todos ellos bastante rigurosos».

La consecuencia directa de esta semana «horribilis» del Alondras ha sido su caída hasta la decimosegunda plaza de la categoría, con 34 puntos, los mismos que un Montañeros que es decimotercero. El colchón sobre el descenso es considerable, pero la quinta plaza que ostenta actualmente el Atlético Arteixo con 39, se aleja peligrosamente. El entrenador alondrista no cree, no obstante, que las distancias sean insalvables. «Tampoco se han ido demasiado porque los resultados son muy igualados, todos tienen problemas para puntuar y fallan. Es cierto que estamos un poco descolgados, pero seguimos ahí», razona.

Nueva semana con tres partidos

El camino para regresar a la zona de privilegio pasa por afrontar una nueva semana con tres partidos, la próxima, en la que los rojiblancos se medirán de forma consecutiva a Cambados (domingo en casa), Somozas (jueves 2 de abril a domicilio) y Céltiga (domingo 5, también a domicilio). El primer duelo será ante un Cambados en zona de descenso, pero los otros dos serán ante rivales muy directos en la lucha por los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF. El Somozas es tercero con 42 puntos y el Céltiga décimo con 36. De nuevo los puntos volverán a tener un valor doble, mientras los duelos directos se multiplican en esas tres jornadas.

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