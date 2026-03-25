El inicio de la Vuelta Femenina, cita para impulsar el turismo

Un evento deportivo de primer nivel pero también un impulso al turismo en la provincia al hilo del lema «Rías Baixas es tu meta y tu destino». Eso es lo que supondrá la etapa inaugural de La Vuelta Femenina, que se disputará el 3 de mayo entre Marín y Salvaterra de Miño con un recorrido de 113 kilómetros que pasará asimismo por Bueu, Cangas, Moaña, Arcade y Pazos de Borbén. La cita fue presentada ayer en Marín en un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, las alcaldesas de los concellos de salida y meta, María Ramallo y Marta Valcárcel, o la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, entre otras personalidades.

Pontevedra volverá a acoger por tercer año consecutivo una etapa de La Vuelta, en este caso la femenina, demostrando, en palabras del propio Luis López, que «somos una provincia amiga de La Vuelta, del ciclismo y del turismo deportivo», recordando que en 2024 y 2025 se acogieron sendas etapas de la carrera masculina para ahora hacer lo propio con la femenina. Será en la etapa inaugural, con un trazado rompepiernas en el que se incluyen dos puertos de tercera categoría en el Alto do Cruceiro y en el Alto da Portela.

La carrera constará de siete etapas para un total de 815 kilómetros entre los días 3 y 9 de mayo. La segunda etapa será entre Lobios y San Cibrao das Viñas, la tercera entre Padrón y A Coruña y la cuarta entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla. Luego se saldrá de Galicia para la disputa de las últimas etapas entre León y Astorga (quinta), Gijón y Les Praeres-Nava (sexta) y entre La Pola Llaviana y el Angliru (séptima).

«El conjunto de los 61 concellos que componen las Rías Baixas es un verdadero paraíso para la práctica del ciclismo», señaló el máximo responsable de la Diputación, a la vez que subrayó que «por primera vez el pelotón cogerá todo O Morrazo para seguir hacia el interior de O Condado y acabar en las orillas del Miño. Es un espectáculo único en una provincia que también es única».

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Luis López mostró su intención de que la provincia siga ligada a La Vuelta, «mientras yo tenga poder de decisión», y destacó el «importante» impacto económico, «no solo en el momento en el que se desarrolla la carrera. La imagen que se proyecta de las Rías Baixas es espectacular y eso provoca un retorno».