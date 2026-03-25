El Frigoríficos activa el modo Copa en el reencuentro con Nacho Moyano

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (20 horas, pabellón de Anaitasuna, con el arbitraje de los cántabros Jesús y Jorge Escudero Santiuste) al Anaitasuna en la segunda ronda de una Copa del Rey que se ha convertido en competición fetiche para los cangueses en los últimos años. A la evidente ilusión de pasar la eliminatoria y situarse a las puertas de la Final a Ocho se unirá el hecho de que será un duelo de reencuentros. El Cangas tendrá enfrente al que fue su ideólogo en la pista durante los últimos seis años, Nacho Moyano. Su sustituto en el cargo, Quique Domínguez, regresará por su parte a la que fue su casa durante un lustro. En un segundo plano también será especial para Pablo Castro, que jugó allí la pasada campaña, y dentro del cuerpo técnico para Juan del Arco, con pasado en el conjunto navarro.

El choque llega después de un parón de diez días tanto en la Liga Nexus Asobal como en la División de Honor Plata, que ha permitido a ambos conjuntos recuperarse de los esfuerzos anteriores y preparar de modo más concienzudo este encuentro, aún a sabiendas de que tanto para cangueses como para navarros la prioridad está situada en el torneo liguero. El Cangas llega con la única ausencia del lesionado Samu Pereiro y con el necesario descanso dado a Javi García, aún en pleno proceso de recuperación –activo, eso sí– de su lesión de hombro. También entra en los 16 elegidos el primera línea Iago Iglesias, que a priori podría disfrutar de minutos hoy si todo transcurre con cierta normalidad.

La intención del Frigoríficos no es otra que dejar las emociones aparte y plantear un encuentro con ritmo, en el que su rendimiento se parezca mucho más al de los últimos 15 minutos ante el Torrelavega que al de los 45 anteriores. Eso pasa por ser sólidos defensivamente, con una buena aportación de la portería. Panjan venía rayando a buen nivel pero bajó ante el equipo cántabro, lo que le permitió dar un paso al frente a Mateo Pallas, que brilló en ese duelo. En ataque la prioridad debe ser la seguridad con el balón para evitar pérdidas que se traduzcan en rápidos contragolpes rivales. Y a partir de ahí saber circular el balón para encontrar buenas opciones de lanzamiento. Todo ello administrando bien los esfuerzos de cara al encuentro del sábado ante el Logroño La Rioja.

Volver a una Final a Ocho que disputaron hasta en tres ocasiones de forma consecutiva es el sueño de un Cangas que también es perfectamente consciente de las dificultades de la empresa y de lo complicadas que son estas rondas ante rivales de la División de Honor Plata. Lo comprobó en la primera eliminatoria ante el Agustinos de Alicante, sufriendo para doblegarlo por 33-35, mientras veía como equipos de Asobal como Caserío Ciudad Real y Aranda caían a las primeras de cambio. Hoy no se espera nada distinto, sino un partido duro, con altibajos, en el que habrá que bajar al barro para poder lograr la victoria.

Un equipo navarro en pleno proceso de reconstrucción

El Anaitasuna está metido de lleno en un proceso de reconstrucción después del doloroso descenso de la pasada campaña. Nacho Moyano tomó las riendas de un equipo del que apenas quedaron cinco jugadores (Moreno, Kisselev, Elustondo, Itoiz y Redondo), que miró mucho hacia dentro para subir a varios jugadores de su cantera (Ander Martín, Elizondo, Etxarte, Ayúcar, Beraza, Pablo Fernández, Nuin o incluso el juvenil Istúriz) y que también recurrió al mercado.

Así, se fichó a Elola (Tolosa), Cozmaciuc (Dinamo de Bucarest), Silva (Vitoria Guimaraes), Marchesino (Italia), Íker Aguilera (Alcobendas), Malivojevic (Tatran Presov) y Palacios (Guadalajara). La mala fortuna se cebó con este último, lesionado de gravedad en una de sus rodillas. Moyano tampoco ha podido contar con Ayúcar ni en las últimas semanas con Malivojevic.

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Ya lo advertía Nacho Moyano en FARO. Si hay que elegir, preferiría ganar el duelo del fin de semana ante el Eivissa que el de Copa de hoy. El Anaitasuna sigue peleando por colarse entre los cinco primeros y disputar el playoff de ascenso. Es séptimo con 28 puntos, pero a solo dos de los ibicencos, que precisamente son quintos con 30. La posibilidad de disputar el playoff está al alcance de los pamplonicas.