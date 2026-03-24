El Ría de Aldán logra 15 medallas y el Náutico Rodeira una en Verducido

El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón fue uno de los grandes dominadores de la I Copa Galega de sprint olímpico, disputada este fin de semana en el embalse de Verducido. La competición fue para las categorías sénior y júnior, sobre una distancia de 500 metros. El club cangués regresó con hasta quince metales, un medallero al que también se sumó el Real Club Náutico Rodeira que consiguió un podio.

El la clasificación general por equipos en categoría senior, el Ría de Aldán fue tercer en la modalidad masculina, por detrás del Club Fluvial de Lugo y el Club Piragüismo Vilaboa. En júnior el Ría de Aldán-Gandón se llevó el triunfo en chicos y la segunda plaza en chicas.

En lo que respecta a las regatas en las distintas modalidades de tripulación, el K4 sénior del Ría de Aldán fue el gran dominador de su prueba. El barco formado por Diego Dacosta, Francisco Santos, Carlos Pérez y Borja Martínez dominó de principio a fin para llevarse el triunfo.

La final del K2 masculino sénior dejó otra victoria para el Ría de Aldán-Gandón gracias a la pareja formada por Diego Dacosta y Carlos Pérez.

El K4 masculino del Ría de Aldán-Gandón repitió triunfo en la categoría júnior, con Gael Bernal, Henrique Álvarez, Martín González y Manel González. La final del K2 masculino júnior se decidió por muy escaso margén para el Vilaboa y el Ría de Aldán-Gandón fue tercero.

El club de Aldán se llevó el triunfo en el C4 femenino júnior con una tripulación integrada por Cayetana Dacosta, Nerea Chapela, Candela Fernández y Julia Camaño. Esta prueba supuso un doblete para las de Aldán porque otro barco del club se llevó la plata.

En el C2 masculino júnior el Ría de Aldán fue tercero y en la final femenina las chicas fueron segundas.

La colección de medallas para el Ría de Aldán-Gandón se completó en la modalidad de paracanoe. José Javier Piñeiro ganó en K1 y en V1, mientras que en categoría femenina el triunfo fue para Araceli Menduíña, ambos en sénior. Y en júnior Xabi Pena venció en la regata de K1.

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