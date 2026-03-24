El Frigoríficos afronta una semana lejos de casa con Copa y Liga en juego

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro viaja hoy a las 9.00 horas hacia Pamplona. Será la primera parada de una semana fuera de casa para los cangueses: mañana se miden al Anaitasuna en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y después viajarán directamente hacia La Rioja, donde el sábado jugarán ante Logroño en el regreso de la Liga Nexus Asobal tras el parón de este fin de semana por los compromisos de la selección española.

El encuentro de mañana en Anaitasuna será especial para los dos técnicos que se sentarán en los banquillos. El actual entrenador del Cangas, Quique Domínguez, regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas y en el lado contrario estará Nacho Moyano, que ocupó el banquillo de O Gatañal durante seis campañas. «Va a ser un partido con mucha intensidad. Anaitasuna está consiguiendo esta temporada los mejores resultados en su pista, en la ‘Catedral’. Me espero a un conjunto agresivo e intenso, un encuentro igualado y seguro que muchas de las cosas que hacen bien las pondrán sobre la pista», afirma Domínguez.

El parón en la competición liguera durante esta semana ha servido para que los jugadores con molestias y problemas físicos, sobre todo con sobrecargas, pudiesen recuperarse y afrontar en mejores condiciones este siguiente tramo del calendario. En todo caso, es segura la ausencia del primera línea Samu Pereiro. El primera línea no ha vuelto a jugar desde el duelo ante el Huesca, en el que acabó con un esguince en la rodilla y que lo mantendrá alejado de las pistas al menos hasta la segunda mitad del mes de abril. La convocatoria para estos dos choques está integrada por Ivan Panjan, Mateo Pallas, Arnau Fernández, Martín Fuentes, David Valderhaug, Marcell Ludman, Santi López, Manu Pérez, Iago Iglesias, Ángel Rivero, Martín Gayo, Nico D’Antino, Jaime Gallardo, Juan Quintas, Pablo Castro y Javi García.

Un Anaitasuna renovado

El Anaitasuna tiene poco que ver con el conjunto de los últimos años en Asobal. El descenso y el presupuesto le han obligado a tirar de la cantera, pero es un equipo competitivo, sobre todo en su pista. En estos momentos, los navarros son séptimos en la liga con 28 puntos: a uno del OAR A Coruña y a dos del Eivissa. Sin embargo, la Copa del Rey es diferente, con eliminatorias a un solo partido y con la ilusión de sorprender a un conjunto de superior categoría. El partido de mañana a partir de las 20.00 horas.

Dentro de la serie de enfrentamientos de esta ronda ya se ha disputado uno: el Trops Málaga ante el Ángel Ximénez Puente Genil, con victoria cordobesa (21-23). Hoy se jugará el UBU San Pablo Burgos-Bada Huesca y el Cajasol Sevila-Viveros Herol Nava. Los sevillanos son ahora mismo líderes de la División de Honor Plata con dos puntos de ventaja sobre Puerto Sagunto. Para mañana, además del Anaitasuna Cangas, quedan precisamente el Puerto Sagunto-Rebi Cuenca y Barça Atletic-Sanicentro Guadalajara.

Tras la eliminatoria de Copa del Rey el Frigoríficos del Morrazo pondrá rumbo a Logroño. Su partido contra los riojanos será el sábado a las 20.30 horas. Una visita complicada porque el equipo entrenado por Miguel Ángel Velasco es segundo en la Liga Asobal, con un punto de ventaja sobre Granollers y Torrelavega. «Son un conjunto muy regular, que han tenido algún pequeño bajón, pero que llegan en un buen momento de juego y confianza. Va a ser muy complicado, pero vamos a disputarlo y competirlo», advierte Quique Domínguez.