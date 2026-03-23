El Cruceiro se lleva el derbi y aumenta el colchón de puntos

El FC Cruceiro se llevó ayer el derbi cangués de Tercera Futgal al ganar a su máximo rival, el Rápido Bahía, a domicilio, por un marcador de 2-4. Los de O Hío se asientan en los puestos de promoción con un colchón ya de 9 puntos. Los de Aldán, por su parte, se descuelgan del objetivo.

El Cruceiro saltó al campo de San Amaro muy enchufado y en 10 minutos Daniel y Aarón marcaron sendos goles. Así se llegaría al descanso. Al regreso de los vestuarios David Vidal anotó el tercero para el Cruceiro. No fue hasta el minuto 71 cuando los locales, por mediación de Abraham Sotelo, conseguían anotar. Había entrado en el campo pocos minutos antes.

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Poco duró la tensión, de nuevo David Vidal marcó el cuarto solo cuatro minutos después. Ya con el partido decidido, en el tiempo de descuento Gonzalo Pequeño puso el definitivo 2-4 en el marcador con un gol que no fue consuelo para la grada local.