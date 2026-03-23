Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTAN apoya a EEUU⚽CRÓNICA Celta-AlavésTrocear Pisos GrandesAltos Cargos XuntaTúnel A-52 VigoTestamentos en GaliciaPremios Mestre Mateo
instagramlinkedin

Segunda Futgal

El Bueu sigue la mala racha y cae goleado con el Puente Arnelas

El CD Bueu pierde contra el Puente Arnelas por 5-2 y sigue su mala racha. Empezaron ganando los locales y Jorge empató en el 20 para el Bueu. Al descanso los bueueses perdían 3-1. Recortó Loira en el 47 pero en los últimos dos minutos Parada anotó dos tantos locales más.

TEMAS

Tracking Pixel Contents