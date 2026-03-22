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2ª y 3ª Futgal

Rápido Bahía y Cruceiro disputan el derbi

Redacción

O Morrazo

En el fútbol regional de O Morrazo este domingo destaca el derbi cangués de Tercera Futgal. El Rápido Bahía recibe en San Amaro al FC Cruceiro (17.00 horas) en el duelo de rivalidad por excelencia entre Aldán y O Hío. El Bahía llega tras caer goleado en Cesantes y está a 4 puntos de la promoción de ascenso. El Cruceiro es cuarto y viene de descansar.

En Segunda Futgal, por su parte, el CD Bueu quiere poner fin a su mala racha. Hoy visita al Puente Arnelas (17.00 horas), que es el segundo clasificado.

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