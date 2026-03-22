Preferente Futgal
El Moaña visita al Areas y el Beluso recibe al Porriño
Redacción
En la jornada 27 de la Preferente Futgal el CD Moaña visita al Cultural Areas (17.00 horas) en una gran racha de resultados. La semana pasada el Moaña sorprendió venciendo al líder, el Atios, y el entrenador, Rafael Vázquez, explica que el objetivo es «consolidar o ampliar la distancia que conseguimos el fin de semana. Estamos en un buen momento y queremos darle continuidad». El Areas viene de ganar también y es séptimo. Vázquez alerta de que luchará por colarse en el playoff de ascenso y de su «juego combinativo». Marcos, Mauro y Samu son baja por lesión para los moañeses y Adrián Alonso por sanción.
La CD Beluso, por su parte, recibe al Porriño Industrial (17.30 horas en As Laxes). Los visitantes son terceros y los locales vienen de vencer en campo del Choco. El entrenador, Bruno Gago, no puede contar con Bruno y Freire por lesión ni con Parada por sanción. Advierte de un Porriño con plantilla joven y un juego «dinámico. Le gusta llevar el peso del partido y tiene mucha velocidad en ataque».
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