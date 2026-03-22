El Domaio cae contra el Vila do Corpus (3-2)

El Domaio perdió ayer por 3-2 su encuentro en Ponteareas contra el Vila do Corpus. Los locales se adelantaron en el 14 con gol de Xoel. Róber empató de penalti para el Domaio pero antes del descanso de nuevo Xoel y Rubén pusieron el 3-1. En el descuento recortó Palmás pero ya no habría más tiempo.