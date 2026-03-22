El Bueu desarbola al Luceros y se afianza en la quinta plaza

El Bueu Atlético conquistó este domingo el pabellón de O Gatañal con una incontestable victoria 31-43 ante el Automanía Luceros. Un triunfo que prolonga el excelente estado de forma de los bueueses, con seis triunfos en las últimas siete jornadas, y se afianzan en la pelea por acabar entre los cinco primeros clasificados. Por su parte, los cangueses ven truncada su dinámica positiva de las últimas semanas, en las que acumulaban dos victorias y un empate.

Los bueueses dominaron el partido de principio a fin. El equipo de Luis Montes salió como un auténtico cohete, con un parcial de 0-4 en los primeros cuatro minutos que obligaba al técnico del Luceros, Adrián Méndez, a solicitar un tiempo muerto. El Luceros pareció reaccionar e incluso dispuso de una posesión con un lanzamiento de Carlos Menduíña para ponerse a un gol, con un 6-8 en el electrónico en el minuto 11 de encuentro. Los cangueses no aprovecharon esa oportunidad de apretar el marcador y ya no volverían a acercarse a su rival. Después de que Martín Fuentes transformase un siete metros que significaba el 10-12 al filo del minuto 18, el Luceros encajó un parcial en contra de 0-7 y estuvo diez minutos sin conseguir marcar. Así, el Bueu llegó al intermedio con una renta de 9 goles (12-21).

El Automanía Luceros salió tras el descanso con mayor intensidad defensiva para intentar una remontada que fue imposible. El Bueu Atlético se adaptó a las variantes defensivas de los locales y con las paradas de Julio Ferreiro, la velocidad en el contragolpe y el acierto de un infalible Diego Pérez (13 goles) no dio ninguna opción a los cangueses. Hasta el minuto 50 la diferencia se mantuvo entre los ocho y nueve goles, hasta que un nuevo parcial de 0-5 del Bueu Atlético llevó la ventaja visitante hasta los 14 goles (27-41, min.55.30).

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El 31-43 final supone la cuarta victoria consecutiva del Bueu Atlético y la sexta en las últimas siete jornadas, con lo que suma 30 puntos y ocupa la quinta plaza. Los bueueses están empatados con el Calvo Xiria (cuarto clasificado) y el Granitos Ibéricos (sexto). Por su parte, el Automanía Luceros es undécimo con 19 puntos.