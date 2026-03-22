Automanía Luceros y Bueu Atlético miden hoy sus rachas

El Automanía Luceros y el Bueu Atlético disputan hoy el derbi comarcal de la Primera Nacional, un encuentro al que los dos conjuntos llegan probablemente en su mejor momento de la temporada y que servirá para medir sus rachas. El encuentro se disputará en el pabellón de O Gatañal a partir de las 13.00 horas.

Los dos conjuntos afrontan el partido con bajas importantes. Por el lado cangués, Adrián Méndez no podrá contar con Salvador Montes por lesión ni con William Thompson, que está con la selección española juvenil. Una de las grandes novedades de la convocatoria canguesa es el regreso de Denis Iglesias, que sufrió precisamente en el partido de vuelta de la temporada pasada ante el Bueu sufrió la rotura del escafoides de un pie y se ha pasado la temporada prácticamente en blanco. «Aún no está para jugar, pero sí para volver con el grupo y probar sensaciones», apunta su entrenador.

Por su parte, Luis Montes en el Bueu tiene las ausencias por motivos laborales de Samu Seijas, Diego Lluque y Pedro Fernández.

El Bueu Atlético llega en la quinta plaza con 28 puntos y con cinco victorias en las últimas seis jornadas. Por su parte, el Luceros dejó atrás su mala racha y acumula tres partidos consecutivos sin perder, con dos triunfos y un empate ante el Teucro.

Los dos entrenadores reconocen que el derbi es un encuentro cargado de emociones e intensidad. Por ello coinciden en que el triunfo será para el conjunto que sea capaz de jugar más con la cabeza que con el corazón.

Para el encuentro de hoy se espera una gran entrada en el pabellón de O Gatañal. Desde el Balonmán Cangas recuerdan a los socios que los carnés son personales e intransferibles y que hoy se solicitará el DNI para comprobar que la persona que porta el abono es realmente su titular. Si no es así no se le permitirá la entrada y podría perder incluso el carné de socio.

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La entrada para el público general (de 18 años en adelante) costará 8 euros; para los jóvenes entre 14 y 17 años el precio será de 5 euros; y los menores de 14 años entran gratis.