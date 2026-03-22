El Alondras quiere volver a la zona alta a costa del Boiro

El Alondras visita este domingo el campo del CD Boiro (17.30 horas) para medir su estado de forma y, sobre todo, su fondo físico tras la jornada adelantada al jueves, en la que los cangueses perdieron por primera vez durante su exilio en Moaña al caer por 0-1 ante el Barco, un rival directo. El conjunto boirense también entra en esa pelea. No en vano, hay hasta nueve equipos separados por solo cuatro puntos, todos ellos con opciones de disputar la quinta plaza, la última que da acceso a la promoción de ascenso.

El entrenador del Alondras, Rafa Villaverde, no podrá contar con el extremo Yelco Alfaya, mientras que el resto de la plantilla está disponible para este partido de la jornada 27. El Boiro, por su parte, llega a la cita tras empatar (1-1) en el campo del Lugo B en la jornada intersemanal y suma 33 puntos, apenas uno menos que los cangueses.

Villaverde reconoce que jugar tres partidos en una misma semana supone «un esfuerzo importante al que no estamos acostumbrados» y confía en que «no se note» en el encuentro de hoy. Aun así, admite que su equipo viene de afrontar dos compromisos «muy exigentes en lo físico y en lo mental».

El Alondras encadena dos derrotas ante dos rivales de entidad, como Compostela y Barco, y busca en Boiro una victoria que le permita volver a engancharse a la zona alta de la clasificación.

Noticias relacionadas

El técnico rojiblanco también alerta del potencial del CD Boiro, un equipo con «una gran plantilla» en la que sobresalen futbolistas como el central Iago Martínez, el delantero Facu, autor de tres goles, y el mediapunta Mario Prol, máximo realizador del conjunto boirense con cinco tantos. Sobre el papel, el Boiro estaba llamado a pelear por el ascenso.