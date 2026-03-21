Yelco se rompe el cruzado y será baja lo que queda de Liga

El infortunio se ceba con el Alondras. Más allá de las dos derrotas encajadas en apenas cuatro días ante Compostela y Barco, el club cangués ha recibido esta semana la peor de las noticias. Yelco Alfaya, uno de sus futbolistas franquicia, estará varios meses alejado de los terrenos de juego tras haber sufrido una rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de su rodilla izquierda. El jugador cangués se perderá lo que resta de temporada y permanecerá varios meses alejado de los terrenos de juego.

Yelco se lesionó en una acción en la recta final del primer tiempo ante el Compostela después de haber sufrido una dura entrada de un contrario, que le provocó una extraña torsión en la rodilla. Aunque aguantó hasta el descanso para no agotar una de las ventanas de cambio, las sensaciones no eran demasiado positivas y, tras la resonancia que se le practicó se confirma el peor de los presagios, una lesión que por casos similares apunta a al menos unos nueve meses en el dique seco. El futbolista aguarda ahora a conocer fecha para la intervención quirúrgica, algo que solo podrá fijarse una vez remita la fuerte inflamación que tiene en la articulación dañada.

Para Rafa Villaverde la lesión de Yelco supone un duro golpe en un momento de la temporada decisivo para los intereses del cuadro cangués, que ve cómo pierde a uno de sus futbolistas más determinantes de medio campo hacia adelante. El que fuera jugador de Bergantiños, Coruxo o UD Ourense, entre otros, ha disputado un total de 17 encuentros esta campaña (15 de ellos como titular), con 1.331 minutos de juego en Liga y una aportación de tres goles.

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Por lo demás, la derrota ante el Barco ha dejado un sabor amargo en las filas rojiblancas, que han caído hasta la undécima plaza de la categoría, eso sí, a solo tres puntos de la ansiada quinta posición. «Seguimos enganchados porque la igualdad es máxima , pero lo peor son las bajas», afirma un técnico moañés que se reconoce «frustrado por no haber sido capaces de generar ocasiones, de hacer nuestro fútbol» frente a un Barco que «ya sabíamos que no iba a regalar nada». Los de Valdeorras llegaron con la intención de «cerrarse y aprovechar alguna opción». Lo consiguieron. «Fue un encuentro sin ritmo, con muchas pérdidas de tiempo. No se jugó prácticamente a nada», admite, antes de añadir que en el debe de su equipo estuvo el hecho de que «nos faltó precisión en muchas ocasiones y estuvimos débiles en los duelos».