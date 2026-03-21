Jornada de convivencia entre el Cangas y el Juan XXIII

El pabellón de O Gatañal acogió esta semana una jornada de convivencia entre 16 usuarios del Juan XXIII y la plantilla y cuerpo técnico del Frigoríficos del Morrazo. Pablo Castro, trabajador del centro cangués y jugador del club, ejerció como maestro de ceremonias para mostrar a los visitantes los diferentes espacios del polideportivo y para mostrar algunas curiosidades del balonmano.

Lo mejor llegaría después, con la puesta en práctica de lo aprendido en diferentes partidillos con equipos mixtos en un entrenamiento por la diversidad.