Balonmano / Liga Nexus Asobal
Jornada de convivencia entre el Cangas y el Juan XXIII
Usuarios del centro cangués comparten pista con los jugadores de Quique Domínguez
Cangas
El pabellón de O Gatañal acogió esta semana una jornada de convivencia entre 16 usuarios del Juan XXIII y la plantilla y cuerpo técnico del Frigoríficos del Morrazo. Pablo Castro, trabajador del centro cangués y jugador del club, ejerció como maestro de ceremonias para mostrar a los visitantes los diferentes espacios del polideportivo y para mostrar algunas curiosidades del balonmano.
Lo mejor llegaría después, con la puesta en práctica de lo aprendido en diferentes partidillos con equipos mixtos en un entrenamiento por la diversidad.
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