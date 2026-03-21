Liga Gallaecia Moaña
El Getelec se deshace del Bar Moaña y salta a la segunda plaza
El liderato es para el Restaurante As de Guía, aunque con un partido más | El Persianas Morrazo empata con el Crispametal
Redacción
El Getelec/Soluzión Enerxética se impuso por un ajustado 6-5 al Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña y se ha aupado a la segunda plaza de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña, solamente por detrás de un Restaurante As de Guía que goleó al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos (11-2) y que ha disputado un encuentro más que sus más inmediatos perseguidores.
La jornada fue especialmente propicia para el vigente campeón, ya que tampoco fue capaz de ganar el cuarto clasificado, el Persianas Morrazo, que cedió un empate ante el Crispametal (5-5).
En el resto de la jornada hubo victorias de A Camelia/A Carriola, RB Academy y Fulming/Bar Royal, este último ante un Decoraciones Fernández que cierra la tabla.
En Segunda División el duelo del fin de semana fue el que midió a Piscicasa FC y Fermonavi/Nexohaüs, con victoria para los primeros por 4-1. Domina esta categoría el Lirón Store Bueu tras imponerse al A Chalana de Kuman por 8-4, con el Inmobiliaria Grupró a solo un punto tras vencer a su vez al Malasangre Hair Studio por 10-4.
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