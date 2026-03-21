«No lo deseaba, pero estaba convencido de que nos iba a tocar el Frigoríficos»

El duelo de Copa del Rey del próximo miércoles entre el Anaitasuna y el Frigoríficos servirá para que Quique Domínguez regrese a Pamplona pero también para que Nacho Moyano se mida por primera vez al Cangas tras haber pasado seis temporadas en su banquillo.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando el sorteo emparejó al Anaitasuna con el Cangas?

Íbamos en el autobús con la incertidumbre, pero teniendo claro que en algún momento iba a pasar y yo estaba convencido de que iba a ser en este cruce. No lo deseaba, y nada tiene que ver con el nivel del Cangas, sino porque es un partido más emotivo que cualquier otro, que preferiría no tener que jugar.

Será especial, pero mucho menos que si le hubiese tocado regresar a O Gatañal.

Por supuesto, eso por encima de todo. Creo que será más emotivo para el que viene a Pamplona [Quique Domínguez] que para mí.

Se va a encontrar con un Frigoríficos, que contrariamente a lo que podría pensarse, está siendo más efectivo fuera que en su casa.

Sí, creo que en casa ha estado muy cerca en algunos partidos, pero por pequeños detalles en la recta final no ha podido ganar. La verdad es que si hubiese conseguido esos puntos en partidos puntuales, estaría en una situación mucho más holgada, porque fuera está rindiendo a gran nivel.

En Cangas hemos vivido situaciones muy bonitas en la Copa del Rey

¿Les perjudica el hecho de que este duelo haya llegado después de un parón y el Cangas haya tenido más tiempo para prepararlo?

El tiempo es el mismo para los dos, estamos en igualdad en ese sentido, pero sí es cierto que a nosotros nos coge en una semana complicada porque después tenemos el partido ante el Eivissa, que es un rival directo por el playoff y para nosotros no es lo ideal.

El Frigoríficos llegará como un equipo con espíritu copero, algo que hay poner en su haber.

Hemos vivido situaciones muy bonitas en el Cangas con la Copa del Rey, eliminatorias con muchos recuerdos en los que llegamos tres veces a la Final a Ocho. El Cangas no llegó en un buen momento anímico a la primera ronda y sin embargo la resolvió bien ante uno de los equipos potentes de División de Honor Plata [el Agustinos].

Moyano aplaude a la afición al término de un encuentro de esta temporada. / Marta Contín/Anaitasuna

Conociéndolo se habrá visto todos los partidos del Cangas de esta temporada. ¿Cómo está encontrando al equipo?

Sí, los he visto todos, en directo o en diferido. Veo a un equipo que está yendo de menos a más, al que le costó un poco arrancar después del cambio tan brusco que hubo a nivel de plantilla. Era una cuestión de todo y ahora parece que está terminando de encajar todo, ya con un ritmo y un juego atractivos.

¿Y qué me cuenta de la temporada de su Anaitasuna?

Pues somos un equipo muy joven, de gente con poca experiencia en la categoría porque quedaron dos o tres jugadores de los de Asobal y el resto son del equipo de Primera Nacional más algún fichaje. Es un núcleo muy joven, con lo que ello implica, capaz de lo mejor y de lo peor, y lo mejor en casa.

En la práctica totalidad de partidos hemos sido muy competitivos

Le iba a decir que esa juventud se ha traducido en cierta irregularidad. Han ganado a Burgos, OAR o Sinfín pero también han pinchado con rivales de la zona baja.

En lo que va de temporada solo ha habido dos partidos en los que hayamos perdido por más de dos o tres goles, ante Benidorm y Proín, y en el resto hemos sido muy competitivos. Tampoco les hemos ganado fácilmente a nadie.

Con un proyecto tan nuevo no sé dónde ha fijado los objetivos el club.

El club no nos ha marcado el objetivo de un puesto u otro. Sí que es cierto que por historia y estructura nos hemos encontrado con una situación más difícil, pero son conscientes de ello y no nos están poniendo ninguna traba.

Están compitiendo en una categoría en la que ya hay dos o tres equipos con un nivel muy alto.

Por plantilla Sevilla [Proín] y Puerto Sagunto son equipos que tienen que estar muy por encima. Y Agustinos y Eivissa tienen plantillas muy orientadas a la División de Honor Plata.

¿La Copa es un premio o viendo lo que ha sucedido en estos últimos años una ilusión?

Están los precedentes de Alcobendas o Caserío, pero cada caso es diferente. Para nosotros es un partido ilusionante pero no hay que obsesionarse con pasar. Si tengo que elegir, tengo claro que prefiero ganar al Eivissa.