Meira acoge la última jornada y la Final de Finales en bateles

La Sociedad Deportiva Samertolaméu acoge este fin de semana la última regata de la Liga Gallega de Bateles y la llamada Final de Finales, en la que se medirán las mejores embarcaciones de la Territorial Sur y de la Territorial Norte.

La cita deportiva comienza el sábado a las 10.30 horas en la ensenada de Meira con la disputa de la quinta edición de la Bandera Comunidade de Montes de Meira en la decimosegunda jornada del torneo, que cerrará la fase regular en la Liga Gallega. Será la última oportunidad para que los favoritos sumen puntos decisivos para colarse en las regatas del domingo.

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El propio domingo las pruebas comenzarán a las 11 horas en una Final de Finales en la que se enfrentarán en el mar los cuatro mejores bateles de Galicia en cada una de las categorías (alevín, infantil, cadete, juvenil, sub 23 y sénior): los dos primeros clasificados de la zona norte y sus homólogos de la zona sur. Los ganadores de las regatas se proclamarán campeones gallegos.