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Casi 900 deportistas y 48 clubes compiten en Moaña

La presentación del Trofeo Vila de Moaña de Taekwondo | GONZALO NÚÑEZ

La presentación del Trofeo Vila de Moaña de Taekwondo | GONZALO NÚÑEZ

El Concello de Moaña y el Club Hebe organizan desde hoy hasta el domingo el Trofeo Vila de Moaña de Taekwondo, que reunirá en el pabellón de Reibón a casi 900 deportistas, 48 clubes, 125 entrenadores, 80 árbitros y hasta 60 voluntarios. Hoy, de 17.00 a 20.00 horas será la competición de combate para precadetes e infantiles. Mañana, durante todo el día se disputará la modalidad de combate en categorías cadete, júnior y sénior. Y el domingo será el turno de técnica y freestyle.

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