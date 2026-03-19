El Frigoríficos del Morrazo apuntala su proyecto con la renovación de Ángel Rivero hasta 2027

Aprovechando que este jueves se celebraba el Día del Padre el Frigoríficos del Morrazo comunicó de una manera original la renovación de uno de sus puntales. A través de un vídeo en el que aparecen Ángel Jesús Rivero y su hijo Lier, que también es jugador de las categorías inferiores del club, y en el que anuncian que se quedan en Cangas un año más, hasta 2027. El lateral derecho cubano es uno de los fichajes de esta temporada del Frigoríficos y no tardó en conquistar a la afición de O Gatañal con su entrega y sacrificio en defensa y con un poderoso lanzamiento, que lo convierte en el quinto máximo goleador de la plantilla con 57 dianas.

Las dos partes se han mostrado de acuerdo en aplicar la cláusula de renovación de su contrato para un año más. «Yo estoy muy contento y me siento muy a gusto en Cangas. Estoy disfrutando muchísimo y por esto estoy encantado de seguir una temporada más», asegura Rivero. Desde el club se muestran muy satisfechos con la continuidad de un deportista que ha demostrado trabajo diario y que se ganó el respeto del vestuario y el cariño de la grada. «Es un jugador contrastado y decidimos apostar por su veteranía y liderazgo dentro de la pista. Pero también ha sido un gran descubrimiento a nivel humano», destaca el director deportivo del Balonmán Cangas, Óscar Fernández. En el plano deportivo, la directiva subraya que Rivero «demuestra partido a partido y entrenamiento a entrenamiento su profesionalidad y calidad; tenemos mucha suerte de seguir contando con un jugador que aporta no solo su poderoso lanzamiento, sino también su intensidad defensiva».

Rivero se ha convertido en un clásico de la Liga Asobal, en la que está a punto de llegar a los 200 encuentros en nueve temporadas [ahora mismo suma 198] y en la que acumula 485 tantos. El lateral hispano cubano llegó a Benidorm en el curso 2017/18 y estuvo allí cuatro años, hasta que en el 2021/22 dio el salto a Logroño. Esa fue su campaña más goleadora, con hasta 121 tantos. Después de otros cuatro cursos cambió Logroño por O Gatañal. «Es una pasada. La gente te para, te pregunta y se interesa. La afición es muy allegada y se nota el compromiso del pueblo con el club y los jugadores», alaba Ángel Rivero, que también destaca la unidad del vestuario y el cuerpo técnico. «Es un grupo con mucho compromiso y entrega. Nos quedan nueve finales, hay que ir partido a partido», añade.

El lateral hispano-cubano no realizó en solitario el cambio de aires desde La Rioja a Cangas. Desde Logroño también llegó el pivote Javi García, que es otro de los jugadores que ya ha extendido su vinculación con el Frigoríficos del Morrazo.