El Alondras, sin Yelco, a no perder comba ante el Barco

El Alondras se mide esta tarde (17 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Barco en un duelo directo en la lucha por disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Siete puestos en la clasificación pero solamente dos puntos (34 por 32) separan a cangueses y barquenses, que tienen a tiro a un Céltiga que con 35 ostenta la última de las plazas de privilegio de la categoría. El choque tendrá un valor doble al entrar en juego el golaverage particular en un torneo marcado por la tremenda igualdad. Antes del comienzo del encuentro se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de un histórico exfutbolista del Alondras, Domingo Álvarez Parcero "Dominguitos", que también llegó a jugar en el FC Barcelona B.

Rafa Villaverde tendrá la más que sensible baja de Yelco, uno de sus jugadores franquicia, lesionado en el duelo del sábado ante el Compostela. El atacante cangués tiene una rodilla tocada después de una dura entrada de un rival y está pendiente de una resonancia para conocer el alcance exacto de su dolencia. Por contra, en el lado positivo hay que situar que el técnico recuperará hasta a tres futbolistas que no pudieron viajar hasta el Vero Boquete-San Lázaro. Abel, Guille y Martín Rafael, este último tras cumplir castigo por acumulación de amarillas, regresarán a la lista, permitiendo dar refresco al equipo morracense.

Y es que la gestión de los minutos se antoja como determinante en una semana en la que el Alondras afrontará tres encuentros. Además del del sábado en Santiago está el de hoy y quedaría el del próximo domingo a domicilio ante el Boiro. La idea es rotar en estos choques, aunque Villaverde asegura que «la gente está bastante bien. Decidiremos en función del plan de partido que hagamos». Ya frente al Compostela el técnico moañés agotó los cambios e incluso dio la alternativa al futbolista que menos ha utilizado, Íker, quien disputó el último cuarto de hora del partido.

Un Barco lanzado: seis triunfos en los últimos siete partidos

Enfrente estará un Barco que llega en su mejor momento de la temporada, tras encadenar seis victorias en los últimos siete encuentros, pasando de estar peleando por escapar de la zona de descenso a opositar a la fase de ascenso. «Están en un buen momento, son sólidos defensivamente y están haciendo goles. Tienen una plantilla corta, pero con calidad», advierte. Entre ellos hay un par de viejos conocidos de la afición alondrista como los mediocentros Raúl Paz y Noel. Este último no jugará al tener que cumplir ciclo de tarjetas.

Por lo demás, Villaverde asume la derrota en el campo del líder en un choque que finalizó 3-0 y en el que la diferencia, a su juicio, estuvo en las áreas. «Ellos aprovecharon que Armental fue decisivo en sus acciones. Tuvimos una clara que no acertamos, ellos marcaron y a pesar del 1-0 nos repusimos y superamos su presión alta, creando juego, llegando por bandas...», relata el preparador, que resume que «por sensaciones y planteamiento no estuvimos mal, pero en un campo tan grande y con jugadores de esa calidad puedes perder. Tampoco es una tragedia, me preocupa más perder a Yelco».

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La buena noticia es que el Alondras sigue enganchado a la batalla por la quinta plaza, él y otros ocho equipos separados por únicamente tres puntos. «No ha sido una mala semana, con muchos empates y rivales directos perdiendo puntos. Estamos a un solo punto del quinto tras dos jornadas con un empate y una derrota», señala. La idea ahora es «aguantar en estos partidos, porque ya hemos jugado contra los tres primeros y creo que nuestro calendario final es más favorable», sentencia.