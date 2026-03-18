Muere Domingo Álvarez, Dominguitos, histórico del Alondras y que jugó en el FC Barcelona B

El fútbol de O Morrazo despide a uno de sus históricos: Domingo Álvarez, conocido como Dominguitos, formado en el Alondras y que llegó hasta la Masía del F.C.Barcelona, donde llegó a jugar en el filial azulgrana.

El exfutbolista y empresario ha muerto este miércoles a los 65 años de edad y mañana jueves, a las 16.00 horas, su cuerpo será trasladado desde el tanatorio de Cangas a la excolegiata, donde se celebrará una misa. El funeral tendrá lugar el viernes a las 10.15 horas en la propia iglesia canguesa. El Alondras le rendirá un homenaje este jueves en el encuentro que jugará a las 17.00 horas ante O Barco en el campo Iago Aspas Juncal, donde se guardará un minuto de silencio.

El exfutbolista pertenece a la misma generación que el actual presidente del Alondras, Rafa Outeiral, con el que llegó a jugar en el club rojiblanco y que luego sería su último entrenador antes de colgar las botas. «Comenzó en un equipo que se llamaba Recreativo, que por entonces entrenaba el exjugador del Celta de Vigo Manuel Costas Bermúdez, Lito», cuenta Outeiral.

Dominguitos pasó después al Alondras, pasando por las categorías de cadetes y juveniles. «En el segundo año de juveniles logramos el ascenso a la División de Honor, con lo que la temporada siguiente jugamos contra el Celta, el Deportivo y con los equipos de Asturias, Cantabria y parte de Castilla y León», rememora el actual presidente alondrista.

Domingo Álvarez Parcero, Dominguitos. / FdV

Aquel conjunto, de finales de la década de 1970, llamó la atención porque durante algunos momentos de la temporada llegó a ocupar el liderato y tanto Dominguitos como el también ya fallecido Amable Casás fueron preseleccionados para jugar con la selección juvenil de España, entrenada en aquel entonces por Jesús «Chus» Pereda.

Dominguitos jugó con el Alondras en la antigua Tercera División, «cuando realmente era la tercera división del fútbol nacional», recuerda Rafa Outeiral, que también formaba parte de aquella plantilla y que se encuadraba en un grupo con otros equipos de Asturias o Castilla y León.

Una alineación de los juveniles del Alondras de la División de Honor, con Dominguitos como jugador: agachado, primero por la derecha. / Archivo Alondras CF

Dominguitos era un centrocampista organizador y creativo y su calidad llamó la atención de uno de los grandes del fútbol español: el F.C.Barcelona. El conjunto azulgrana lo reclutó para la Masía y jugó una temporada en el Barcelona B, sin llegar a debutar con el primer equipo.

Después de aquella experiencia volvió a Galicia, donde siguió jugando al fútbol a nivel profesional. Jugó durante varias temporadas en el Pontevedra y luego fue fichado por el Cambados, cuando el conjunto de O Salnés estaba presidido por Sito Miñanco y reunió a una gran parte de los mejores futbolistas gallegos de la época en la entonces 2ª División B.

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Del Cambados regresó al Alondras para acabar en casa su carrera deportiva. Y en el club cangués le esperaba como entrenador Rafa Outeiral. «Era jugador y capitán de aquel equipo. Era un gran centrocampista, con capacidad creativa y organizativa y, aunque no era su principal cualidad, también tenía gol», rememora el ahora presidente del Alondras. Una vez que colgó las botas se desvinculó del fútbol y se centró en su carrera profesional al margen del deporte.