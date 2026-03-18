«Hemos dado un paso adelante y ya no somos los de la primera vuelta»

Fue una de las mejores noticias ante el Torrelavega, con 12 paradas y un 50 por ciento de efectividad que lanzaron a los suyos en busca de una remontada que no acabó llegando. Pero Mateo Pallas, tras un año irregular, ya está de vuelta.

Ante todo felicidades por su buen partido ante el Torrelavega.

Muchas gracias, la verdad es que pude jugar bien y me salieron las cosas.

Eso sí, supongo que con un sabor amargo porque al final su gran actuación no sirvió para sacar algo positivo.

Sí, te quedas con un sabor agridulce. Salí del partido supervacío y muy fastidiado porque después de todo el desgaste que hicimos, con la gente animándonos, nos quedamos sin nada. Creo que nos merecimos puntuar, pero no pudo ser ante un gran equipo como es el Torrelavega.

¿Cómo se puede explicar un rendimiento tan diametralmente opuesto del equipo en la primera y en la segunda parte?

No lo sabemos. En la primera vuelta nos sucedía al revés, que empezábamos muy bien y después no sabemos su por una cuestión física o mental, no éramos capaces de ser constantes. Aquí, en O Gatañal, es imposible no empezar con ganas con esta gente, pero después quizás sientes más la presión y acusas el hecho de que no te estén saliendo las cosas de cara al principio.

Aún queda mucha temporada y partidos importantes en casa. O Gatañal no va a dejar de ser O Gatañal

Acaba de hablar del público de O Gatañal. Van nueve abajo, se ponen a siete y la afición comienza a animar de modo que, si uno no llega a ver el marcador, se creería que estaban a punto de empatar. ¿Cómo se vive eso desde la pista?

Es increíble. Yo traté de no ver el marcador y hable con la defensa, con Pablo Castro, para ir jugada a jugada sin pensar en lo que nos quedaba por delante. Eso hicimos y se lo transmitimos a la grada, que nunca nos falla. Cada gol que recortábamos todo el pabellón se venía encima y eso es algo de agradecer.

Suman 13 puntos y de ellos nueve han sido fuera y solo cuatro en casa. ¿Cómo es posible que les esté costando tanto sacar los partidos en O Gatañal?

Es muy difícil de explicar. Yo no viajé, pero en el duelo de Torrelavega estuvo la Marea y parecía que jugábamos en casa. En Guadalajara más de lo mismo. Hacen que nos sintamos como en casa y, al ganar, al menos les compensamos ese viaje. Es cierto que en O Gatañal no nos están saliendo las cosas, y mira que lo hablamos, y no entendemos por qué. Pero aún queda mucha temporada por delante y partidos importantes en casa. O Gatañal no va a dejar de ser O Gatañal.

El portero de Carballo en una sesión de entrenamiento en el pabellón de O Gatañal. / Santos Álvarez

Caserío Ciudad Real parece virtualmente salvado, Alicante y Cuenca se han distanciado, pero la igualdad es máxima entre los otros seis equipos.

Como todos los años, esta es una Liga en la que puedes perder con cualquiera. Ahora mismo está todo ajustadillo, pero creo que nosotros hemos dado un paso adelante y ya no somos los de la primera vuelta. Queremos continuar mejorando.

Lo que está claro es que las victorias a domicilio ante dos rivales directos como Huesca y Guadalajara les han dado mucha vida.

Sí, sí, claro, sabíamos los que nos estábamos jugando. Fueron dos triunfos importantes, al igual que los otros dos que conseguimos antes del parón frente a Caserío Ciudad Real y Puente Genil. Nos dieron un poco de aire y después hicimos una pretemporada exigente y centrada en nuestros objetivos.

Ha sido un año complicado y no fui capaz de evadirme en la pista

A nivel personal entiendo que ya le hacía falta un partido como este tras una temporada bastante irregular.

Sí, no está siendo una temporada fácil en lo personal, pero me han ayudado mucho desde el club con la directiva y el cuerpo técnico, además de mis compañeros. Con trabajo y voluntad se puede conseguir todo. Es cierto que empecé más bajo, porque no es sencillo ser constante en la vida. Fue un año complicado mentalmente y no fui capaz de evadirme en la pista de todo lo que pasaba.

Acaba contrato este año pero con una opción para prolongarlo una temporada más. ¿Su idea es seguir o piensa en un cambio de aires?

Hombre, yo soy del Cangas desde pequeño, ya venía por aquí y me aficioné al balonmano. Hice varios amigos en la selección gallega de infantiles [Pablo Fernández, «Fergo», Xandre Gallego y Carlos Menduiña] y pasaba tiempo aquí, pensando en que me gustaría jugar en el Frigoríficos algún día.