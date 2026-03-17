Piragüismo / Nacional de Sprint
El Club Ría de Aldán, séptimo en la general
José Piñeiro y Araceli Menduiña vencieron en la modalidad de paracanoe PK2 y PK3
Cangas
El Club de Mar Ría de Aldán logró la séptima plaza en el Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico, disputado el pasado fin de semana en Sevilla, y en el que el triunfo fue para el Club Escuela Piragüismo Aranjuez con 2.332 puntos, acompañado con el podio por Club Fluvial Lugo y Club Náutico Sevilla.
Los cangueses sumaron además dos victorias individuales, ambas en paracanoe. Una de ellas fue para José Piñeiro en la modalidad de PK2 y la otra para Araceli Menduiña, ganadora en PK3 femenino.
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Jóvenes que escapan del alquiler en Vigo y se hacen propietarios: «Todo son precios desorbitados sin sentido»
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira