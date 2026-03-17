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Piragüismo / Nacional de Sprint

El Club Ría de Aldán, séptimo en la general

José Piñeiro y Araceli Menduiña vencieron en la modalidad de paracanoe PK2 y PK3

Podio del C-1 masculino.

Podio del C-1 masculino. / Fegapi

César Collarte

Cangas

El Club de Mar Ría de Aldán logró la séptima plaza en el Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico, disputado el pasado fin de semana en Sevilla, y en el que el triunfo fue para el Club Escuela Piragüismo Aranjuez con 2.332 puntos, acompañado con el podio por Club Fluvial Lugo y Club Náutico Sevilla.

Los cangueses sumaron además dos victorias individuales, ambas en paracanoe. Una de ellas fue para José Piñeiro en la modalidad de PK2 y la otra para Araceli Menduiña, ganadora en PK3 femenino.

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