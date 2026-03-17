Balonmano / Liga Nexus Asobal
La capacidad de reacción, lo mejor de un irregular Cangas
Domínguez destaca que su equipo no bajase los brazos pese a ir nueve abajo ante el Torrelavega | Admite la incomodidad de los suyos en el primer tiempo
«Fue sin duda lo mejor del partido». Así de contundente se muestra el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, a la hora de valorar la capacidad de reacción de los suyos, que perdían de nueve ante el Torrelavega (17-26) y rozaron una remontada épica para ceder únicamente ante los clamorosos errores arbitrales del tramo final (28-30). «El equipo no bajó los brazos en ningún momento a pesar de lo difícil que estaba, lo peleó y se quedó muy cerca después de haber sido superados con claridad anteriormente», señala el técnico.
Domínguez destaca el «mérito» del cuadro que dirige a pesar del sabor agridulce de la derrota, y pone buena parte de la responsabilidad del desempeño del Cangas en ese último cuarto de partido en el público de O Gatañal. «Esa fuerza que nos da, ese empuje nos ayudó muchísimo y fue un factor decisivo para poder darle la vuelta al marcador. Es de agradecer», sentencia.
En el lado negativo de la balanza hay que situar la primera parte, que el técnico del Frigoríficos reconoce que «no fue buena. Cometimos muchos errores, no estuvimos cómodos, con una defensa que no fue la que tiene que ser y un contraataque que tampoco». Todo ello sazonado por numerosas pérdidas de balón «que le dieron mucha vida al rival y que se puso por delante de forma muy cómoda».
Lo peor es que esos errores fueron en su mayoría «no forzados, provocando parciales importantes en contra», en una dinámica que recordó a la de buena parte de encuentros de la primera vuelta del campeonato. «Veníamos corrigiendo estas pérdidas concatenadas, estos errores acumulados, y ante jugadores del nivel del Torrelavega te lo hacen pagar», admite el entrenador del Frigoríficos del Morrazo. La consecuencia no fue otra que un equipo incómodo y un rival que supo aprovechar sus opciones. «Al descanso las sensaciones estaban muy lejos de lo que habíamos marcado para el partido», afirma.
Domínguez tuvo palabras para la extraordinaria actuación de Mateo Pallas. «Estuvo muy acertado en los últimos 20 minutos y fue una pieza clave en la reformada. Sus paradas, la conexión defensa/portería fueron clave», señala el técnico antes de añadir que «ha ido claramente de menos a más. Ahora se encuentra en un gran momento, ya tuvo minutos contra el Barcelona y me alegro mucho por él».
Tres días de descanso para aprovechar el parón liguero
Quique Domínguez ha concedido tres días de descanso a su plantilla aprovechando el parón de la Liga Nexus Asobal debido a los compromisos de los equipos nacionales. Después del duelo del sábado ante el Torrelavega los discípulos del preparador pontevedrés no tendrán que volver al trabajo hasta mañana. A partir de ahí realizarán sesiones preparatorias miércoles, jueves, viernes y sábado para volver a descansar el domingo.
La próxima semana afrontarán un doble compromiso de Copa y Liga. Tras el entrenamiento del lunes, el martes por la mañana el equipo cangués partirá por carretera hacia Pamplona, en donde un día después, el miércoles 25, se medirán en eliminatoria de Copa del Rey al Anaitasuna de Nacho Moyano. Luego, el sábado 28, será el turno del regreso a la competición liguera. El rival será el Logroño La Rioja, en un choque que se disputará en cancha riojana.
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