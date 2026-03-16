El Luceros suma un punto con tres goles en 80 segundos

Una fe inquebrantable y un parcial de 3-0 en los últimos 80 segundos permitieron al Automanía Luceros sumar un valioso empate (26-26) ante el Lirón Teucro en un encuentro en el que siempre fue a remolque y en el que llegó a ir perdiendo de hasta siete goles. El filial cangués nunca bajó los brazos y logró el milagro gracias a un gol de Martín Fuentes desde los siete metros.

El Teucro mandó desde el inicio, con un 0-5 de salida que obligó a Adrián Méndez a pedir tiempo muerto. Poco mejoraron las cosas porque los visitantes imponían su físico ante un Luceros muy incómodo, especialmente en ataque.

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En la reanudación los cangueses comenzaron a encontrar su juego. Con insistencia se acercaron a dos (23-25, minuto 25) antes de que el Teucro situase el 23-26. El Luceros erró un penalti, un contragolpe y llegó a los últimos dos minutos. Méndez ordenó presión a toda pista, Javi Fernández hizo dos paradas, Iago y Christian recortaron y Fuentes se llevó la foto final con el 26-26 definitivo.

FICHA TÉCNICA: