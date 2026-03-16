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Balonmano / Primera Nacional

El Luceros suma un punto con tres goles en 80 segundos

El filial cangués siempre fue a remolque pero nunca perdió la fe

Moro en una acción del partido de ayer entre el Automanía Luceros y el Lirón Teucro.

Moro en una acción del partido de ayer entre el Automanía Luceros y el Lirón Teucro. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

Una fe inquebrantable y un parcial de 3-0 en los últimos 80 segundos permitieron al Automanía Luceros sumar un valioso empate (26-26) ante el Lirón Teucro en un encuentro en el que siempre fue a remolque y en el que llegó a ir perdiendo de hasta siete goles. El filial cangués nunca bajó los brazos y logró el milagro gracias a un gol de Martín Fuentes desde los siete metros.

El Teucro mandó desde el inicio, con un 0-5 de salida que obligó a Adrián Méndez a pedir tiempo muerto. Poco mejoraron las cosas porque los visitantes imponían su físico ante un Luceros muy incómodo, especialmente en ataque.

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En la reanudación los cangueses comenzaron a encontrar su juego. Con insistencia se acercaron a dos (23-25, minuto 25) antes de que el Teucro situase el 23-26. El Luceros erró un penalti, un contragolpe y llegó a los últimos dos minutos. Méndez ordenó presión a toda pista, Javi Fernández hizo dos paradas, Iago y Christian recortaron y Fuentes se llevó la foto final con el 26-26 definitivo.

FICHA TÉCNICA:

AUTOMANÍA LUCEROS-LIRÓN TEUCRO 26-26

AUTOMANÍA LUCEROS: Javi Fernández y Antón; Señoráns, Moro (1), Mendu (1), Xurxo (2), Xandre, Josemi, Fuentes (12), Iago (3), Christian (3), Magdaleno (1), Doder (1), Giráldez y Juan Rodríguez (1).

LIRÓN TEUCRO: Pablo González y Jiménez; Diz, Iago Rivas (6), Roi, Andréws (2), Miguel (2), Iago Vidal (4), Veiga, Martín, Caue (2), Evan, Ricardo (2), Blond (1), Franco (5) y Pintus (2).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 0-5; 3-7; 6-10; 7-11; 7-14; 9-15 (descanso); 12-18; 16-20; 18-22; 20-24; 23-25; 26-26 (final).

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