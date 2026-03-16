Fútbol / Primera Futgal
El Domaio suma para escapar del descenso
Los de Del Ojo abren un hueco de diez puntos tras su quinta jornada sin perder
Redacción
Domaio y Ribera igualaron sin goles en un partido que sirve a los de Miguel del Ojo para seguir poniendo tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso.
El conjunto local encadena de este modo su quinta jornada sin conocer la derrota y se coloca ya a diez puntos de distancia del Caldelas, antepenúltimo.
FICHA TÉCNICA:
DOMAIO-RIBERA 0-0
DOMAIO: Gabri; Darío, Raúl, Jonás, Róber (Pablo, minuto 67), Pedro, Hamza (Riveiro, minuto 80), Lucas, Ángel (Fran Palmás, minuto 67), Hugo y Manu Hermelo (Eloy, minuto 74).
RIBERA: Gonda; Brais, Jose, Raúl, Fernando (Adrián, minuto 85), Jorge, Víctor Gómez, Víctor Hernández (Anxo, minuto 74), David (Alejandro, minuto 67), Pablo y Rubén.
ÁRBITRO: Lorenzo de la Torre, auxiliado por Dabouza Hinojosa y Siqueira Aguiar.
- «Durante casi 30 años sufrí un dolor que ni en el parto y lo tenías que ocultar»
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
- El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
- Salgueiros perde a un mozo comprometido, cofundador de Vai Nela
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia