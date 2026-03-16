Fútbol / Primera Futgal

El Domaio suma para escapar del descenso

Los de Del Ojo abren un hueco de diez puntos tras su quinta jornada sin perder

Una acción del Domaio-Ribera de ayer. / Santos Álvarez

Redacción

Moaña

Domaio y Ribera igualaron sin goles en un partido que sirve a los de Miguel del Ojo para seguir poniendo tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso.

El conjunto local encadena de este modo su quinta jornada sin conocer la derrota y se coloca ya a diez puntos de distancia del Caldelas, antepenúltimo.

FICHA TÉCNICA:

DOMAIO-RIBERA 0-0

DOMAIO: Gabri; Darío, Raúl, Jonás, Róber (Pablo, minuto 67), Pedro, Hamza (Riveiro, minuto 80), Lucas, Ángel (Fran Palmás, minuto 67), Hugo y Manu Hermelo (Eloy, minuto 74).

RIBERA: Gonda; Brais, Jose, Raúl, Fernando (Adrián, minuto 85), Jorge, Víctor Gómez, Víctor Hernández (Anxo, minuto 74), David (Alejandro, minuto 67), Pablo y Rubén.

ÁRBITRO: Lorenzo de la Torre, auxiliado por Dabouza Hinojosa y Siqueira Aguiar.

