El Cesantes impone su pegada para doblegar al Rápido Bahía

El Cesantes impuso su pegada para golear por 5-2 al Rápido Bahía en un encuentro en el que el segundo clasificado de la categoría no dio opción alguna a su rival.

Los locales comenzaron intensos y ya ganaban 2-0 a los 13 minutos de juego. Eloi recortó en el 25 pero apenas dos minutos después David colocaba el 3-1 y antes del descanso el 4-1. En la reanudación Hugo marcó el 5-1 en el minuto 51 y sentenció el duelo.