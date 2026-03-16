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Fútbol / Segunda Futgal

El Bueu sucumbe en la recta final ante el líder

El Monteporreiro marcó en el 79 y el 82 en el estreno de Oki en el banquillo local

Un futbolista del Bueu controla el balón en el duelo de ayer.

Un futbolista del Bueu controla el balón en el duelo de ayer. / Santos Álvarez

Redacción

Bueu

El Club Deportivo Bueu cayó por 0-2 ante el líder de la Segunda Futgal, el Monteporreiro, en un choque que se decidió por el mayor acierto de los visitantes de cara al gol en la recta final. Los buenenses aguantaron casi 80 minutos al mejor equipo del campeonato pero en solo tres vieron cómo todo su trabajo se iba por la borda. Carlos en el 79 y Jacobo en el 82 certificaron el triunfo del Monteporreiro.

El encuentro suponía el debut en el banquillo de Óscar Nogueira, «Oki», llegado para paliar la crisis de resultados de los de O Morrazo, con seis derrotas consecutivas. Sin apenas tiempo para imponer sus ideas y con un miúra enfrente, el cuadro local supo manejar sus armas, permitiéndose soñar con un buen resultado, algo que finalmente no pudo ser posible.

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Después de esta derrota el Bueu se queda con 24 puntos en la decimosegunda plaza de la categoría. La buena noticia es la derrota de todos sus rivales directos, a excepción del Deiro, por lo que el colchón sobre el descenso se mantiene en los cuatro puntos. Los buenenses se medirán el próximo fin de semana a domicilio ante el Puente Arnelas, segundo clasificado de la categoría.

FICHA TÉCNICA:

CD BUEU-MONTEPORREIRO 0-2

CD BUEU: Hugo Cerqueiro; Marcos, Fran, Martín (Pedro, minuto 61), Amable (Raúl, minuto 46), Jorge (Alejandro, minuto 61), Palmero, Alexandre (José Miguel, minuto 82), Baqueiro, Hugo Díaz y Christian (Miguel, minuto 75).

MONTEPORREIRO: Adrián; Carlos, Diego Rivas (Jacobo, minuto 75), Sergio (Alejandro, minuto 61), Pablo, Álex (Iván, minuto 53), Xosé Manuel (Diego Rodríguez, minuto 75), Yago, Sebastián, Jorge (Diego Fernández, minuto 61) y Mario.

GOLES: 0-1, minuto 79: Carlos. 0-2, minuto 82: Jacobo.

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