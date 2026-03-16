El Bueu sucumbe en la recta final ante el líder

El Club Deportivo Bueu cayó por 0-2 ante el líder de la Segunda Futgal, el Monteporreiro, en un choque que se decidió por el mayor acierto de los visitantes de cara al gol en la recta final. Los buenenses aguantaron casi 80 minutos al mejor equipo del campeonato pero en solo tres vieron cómo todo su trabajo se iba por la borda. Carlos en el 79 y Jacobo en el 82 certificaron el triunfo del Monteporreiro.

El encuentro suponía el debut en el banquillo de Óscar Nogueira, «Oki», llegado para paliar la crisis de resultados de los de O Morrazo, con seis derrotas consecutivas. Sin apenas tiempo para imponer sus ideas y con un miúra enfrente, el cuadro local supo manejar sus armas, permitiéndose soñar con un buen resultado, algo que finalmente no pudo ser posible.

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Después de esta derrota el Bueu se queda con 24 puntos en la decimosegunda plaza de la categoría. La buena noticia es la derrota de todos sus rivales directos, a excepción del Deiro, por lo que el colchón sobre el descenso se mantiene en los cuatro puntos. Los buenenses se medirán el próximo fin de semana a domicilio ante el Puente Arnelas, segundo clasificado de la categoría.

FICHA TÉCNICA: