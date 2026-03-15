El Moaña, a por la sorpresa ante el Atios; el Beluso visita al Choco

El Club Deportivo Moaña intentará dar la sorpresa ante el líder de la categoría, el Atios, en el encuentro que ambos disputarán a partir de las 17.15 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal. Rafa Vázquez tiene las bajas de Samu, Villar, Javi Domingo y Comesaña, y la lista está formada por Guille, Rulo, Andrés, Chisco, Dapiga, Juan, Adrián Costa, Hugo, Jesús, Adrián Alonso, Emma, Marcos, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Fraga y Breno.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visita al Choco (17 horas, Santa Mariña) en un encuentro importante de cara a asegurar la permanencia. Los de Bruno Gago aventajan a su rival en ocho puntos. El preparador buenense ha llamado a Íker, Antón, Bermu, Parada, Santi, Lope, Ortube, Freire, Mole, Nuda, Álex, Jardí, Marcos, Abraham, vivi, Raúl y Arroyo. Son baja Bruno, Cristian y Millán.