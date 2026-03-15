El Frigoríficos no sonríe en O Gatañal

O Gatañal se le sigue resistiendo esta temporada al Frigoríficos del Morrazo. Ayer cayó 28-30 ante el Bathco Torrelavega en un encuentro en el que volvió a ofrecer sus dos caras, la negativa que le llevó a ir perdiendo por nueve goles de diferencia ofreciendo una pobre imagen (17-26, minuto 43) y la positiva, que le permitió resucitar con un parcial de 10-2 para reducir su desventaja a solo uno y entrar en la recta final con opciones de puntuar. Los colegiados del choque –Colmenero Guillén e Iniesta Castillo– decidieron entonces inclinar la balanza hacia el lado visitante escamoteando un par de penaltis clamorosos a Santi López y David Valderhaug, y mostrándose infinitamente más estrictos en el área de los locales.

El Cangas recuperó el ambiente de las grandes citas con una previa intensa, con recibimiento a los jugadores y un guiño a los históricos bingos del pabellón morracense. No es el Torrelavega el mejor de los rivales para lucir –ayer se colocaron segundos en la Liga Nexus Asobal– pero la verdad es que los de Quique Domínguez le allanaron el camino de manera terrible. Y eso que el arranque de partido fue cangués, con un Rivero desatado en ataque que permitía a los suyos disponer de sus primeras rentas (5-3, minuto 7).

Samu Pereiro en un momento del recibimiento al equipo cangués a su llegada a O Gatañal. / Róber Pastoriza

Hasta ahí duraron los ánimos del Frigoríficos. Como si de una epidemia se tratase, los locales comenzaron a regalar balones mientras el cuadro cántabro recogía agradecido los obsequios para transformarlos en contragolpes. (6-9, minuto 14, con tiempo muerto del técnico pontevedrés tras un parcial adverso de 1-6). Poco o nada cambió en la dinámica del choque, al menos para mejor. A su indolencia en ataque, el Cangas sumó la fragilidad defensiva, acompañada por una portería que no aportó. Domínguez agotaba su segundo tiempo (11-16). En 22 minutos el conjunto morracense había perdido tantos balones como goles había anotado (11), una hipoteca demasiado onerosa para tener opciones a algo.

Domínguez ya había rotado sin éxito a todo su equipo y apostó por Mateo Pallas bajo palos antes de alcanzar el descanso (14-20).

El Cangas atesoró mejor el balón en este segundo periodo, en el que el problema fue más su selección de lanzamiento y Leo Tercariol. Tras el 15-20 el brasileño encadenó hasta seis paradas consecutivas y las diferencias se fueron abriendo poco a poco ante un Torrelavega que disfrutaba (17-26).

Aficionados del Cangas y del Torrelavega en pleno bingo previo al partido. / Róber Pastoriza

El Frigoríficos era un cadáver, pero si algo tiene O Gatañal es esa capacidad para insuflar vida a los suyos cuando el encefalograma parece ser plano. Fuentes anoto su primer gol y, tras una parada de Mateo –estratosférica actuación del carballés, con un 50 por ciento de efectividad– Santi recortó hasta el 19-26.

A O Gatañal le basta con muy poco

Parecía muy poco, pero a la afición le bastó para encenderse e incrementar decibelios, para transformar el pabellón en el mítico Fervedoiro y convertir cada ataque, cada defensa en la última, en la decisiva. El equipo comenzó a creer. Valderhaug anotó un golpe franco y Jacobo Cuétara pedía tiempo (22-26, minuto 48). Mateo hizo una doble parada y el Cangas siguió apretando (25-27, minuto 52, con nuevo tiempo visitante).

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El Torrelavega estaba acogotado. Solo anotaba desde los siete metros, pero los colegiados le echaron una mano. El Cangas aún se puso a uno (27-28) y con el 27-29 obviaron un penalti a Valderhaug, le dieron un balón a los visitantes... Y el marcador se fue al 27-30. Con menos de tres minutos Domínguez arriesgó pero ya no hubo opción de machada.

FICHA TÉCNICA: