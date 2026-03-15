Fútbol
El Domaio recibe al Ribera y el Bueu al Monteporreiro
Redacción
O Morrazo
El Domaio recibe esta tarde (17 horas, A Granxa) al Ribera en la Primera Futgal en un duelo para afianzarse en la zona templada. En Segunda Óscar Nogueira, «Oki», se estrenará en el banquillo del CD Bueu recibiendo al líder de la categoría, el Monteporreiro, en un choque que comenzará a las 17 horas.
En Tercera Futgal el Rápido Bahía visita a las 17 horas al potente Cesantes, mientras que el Cruceiro tendrá jornada de descanso.
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
Qué significa que un jamón sea 50% Duroc y por qué esta reconocida empresa familiar ha decidido producirlos así
Patrocinado por