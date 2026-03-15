El Domaio recibe al Ribera y el Bueu al Monteporreiro

El Domaio recibe esta tarde (17 horas, A Granxa) al Ribera en la Primera Futgal en un duelo para afianzarse en la zona templada. En Segunda Óscar Nogueira, «Oki», se estrenará en el banquillo del CD Bueu recibiendo al líder de la categoría, el Monteporreiro, en un choque que comenzará a las 17 horas.

En Tercera Futgal el Rápido Bahía visita a las 17 horas al potente Cesantes, mientras que el Cruceiro tendrá jornada de descanso.