El Bueu Atlético sorprende al Lanzarote

La espectacular actuación de Julio Ferreiro bajo palos catapultó al Bueu Atlético para dar la gran sorpresa de la jornada e imponerse por la mínima (38-37) al segundo clasificado de la categoría, el Lanzarote. El meta buenense detuvo 20 balones y fue decisivo en la remontada final de los de Luis Montes.

El primer tiempo fue igualado hasta su ecuador, cuando los visitantes sacaron partido de los errores locales para irse 18-21. En el segundo tiempo estiró su renta hasta los cinco (22-27) pero fue perdiendo fuelle poco a poco (33-35, minuto 53). Ahí un parcial de 5-1 dio la vuelta al electrónico y allanó la victoria buenense.

El Automanía Luceros recibe al Teucro

Por otra parte, el Automanía Luceros se mide este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los extremeños Burgos Sánchez y Madruga Casadome) al Lirón Teucro, en busca de la que sería su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Culleredo y Xiria.

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Adrián Méndez tiene las bajas de Eloy, Denís, Salva y William. La convocatoria está formada por los porteros Javi y Antón; y por los jugadores de campo Xurxo, Magdaleno, Josemi, Cristian, Iago, Rahim, Mendu, Xandre, Dima, Señoráns, Moro, Giráldez, Juan y Martín.